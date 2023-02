Olivier Giroud : "Je suis encore sélectionnable et un joueur de l'équipe de France"

"J'ai la motivation pour continuer et le physique aussi, je me sens bien. Pour l'instant, je suis encore sélectionnable et un joueur de l'équipe de France", a poursuivi l'ancien numéro 9 de Montpellier, Arsenal ou encore Chelsea.

Depuis la finale perdue aux tirs au but le 18 décembre 2022 contre l'Argentine,le gardien et capitaine Hugo Lloris a annoncé la fin de sa carrière internationale, avant d'être imité par le défenseur et vice-capitaine Raphaël Varane et le gardien Steve Mandanda. L'attaquant Karim Benzema, forfait de dernière minute au Qatar, a aussi dit stop.

En janvier, Olivier Giroud avait soufflé le chaud et le froid auprès du Canal Football Club : "Pour l'équipe de France, je ne sais pas encore. Je suis toujours dans la réflexion par rapport à ça", avait-il affirmé. "Tout peut arriver, tant que je n'ai pas annoncé ma retraite internationale, je reste sélectionnable".

Les Bleus de Didier Deschamps reprennent le chemin des terrains le 24 mars à Saint-Denis contre les Pays-Bas en ouverture des qualifications pour l'Euro-2024. Le sélectionneur annoncera sa liste la semaine précédente.

