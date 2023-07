OL : pourquoi Dejan Lovren risque jusqu’à 5 ans de prison

Dejan Lovren et Luka Modric, deux des porte-étendards du football croate depuis des années, vont devoir affronter la justice de leur pays. Les deux joueurs, finalistes de la Coupe du monde 2018 et demi-finalistes en 2022, ont été inculpés pour "faux témoignage" en Croatie. Le défenseur central de Lyon et la star du Real Madrid sont accusés d’avoir menti en 2017, dans le cadre d'un grand procès pour corruption qui avait ébranlé le football croate. Ils avaient déjà été inculpés pour les mêmes faits en 2018. Mais ces poursuites avaient été abandonnées quelques mois plus tard, après la deuxième place remportée par les Croates au Mondial en Russie, à laquelle tous les deux avaient grandement contribué.

Lovren et Modric devront donc répondre à nouveau de ces accusations. En Croatie, le délit pénal de "faux témoignage" est passible de six mois à cinq ans de prison.

Des malversations sur leurs contrats et leurs transferts

Un personnage sulfureux apparaît au cœur de cette affaire : Zdravko Mamic, l’ancien patron du Dinamo Zagreb. Lovren et Modric l’ont connu alors qu’ils évoluaient au début de leur carrière dans le club le plus titré de Croatie. Mamic, décrit comme un "mafieux" par de nombreux clubs adverses, a été jugé ainsi que trois complices dans le cadre d’un grand procès pour corruption en 2017, qui a défrayé la chronique dans tout le pays. Les deux joueurs étaient venus à la barre pour évoquer les soupçons de malversations sur leurs transferts, à Lyon pour Lovren en 2010 et à Tottenham pour Modric en 2008. Lovren et Modric auraient plus précisément menti sur les signatures des annexes de leurs contrats avec le Dinamo Zagreb, en rapport avec leurs transferts.

En 2017, Modric avait détaillé les méthodes de son ancien patron. "Je suis allé à Tottenham pour environ 21 millions d’euros et j’ai reçu une partie de l’argent de ce transfert. Lorsque de l’argent de Tottenham arrivait sur le compte du Dinamo, j’en recevais la moitié", expliquait le Ballon d’Or 2018, cité par Ouest France et RMC Sport. Le milieu star avait ensuite expliqué qu’une partie de cet argent avait été reversée à la famille de Zdravko Mamic.

L'ancien patron du Dinamo Zagreb, en fuite en Bosnie, a été condamné dans ce procès à six ans et demi de prison pour le détournement, avec ses complices, de plus de 15 millions d'euros du club. Son frère Zoran, également en fuite en Bosnie, a été condamné à quatre ans et huit mois de prison.



