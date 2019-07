publié le 21/07/2019 à 17:11

Selon Le Progrès, au moins deux familles ont été attaquées alors qu'elles circulaient en voiture dans le centre de Lyon (Rhône) vendredi 19 juillet. Ces incidents ont éclatés en marge des célébrations spontanées de la victoire de l'Algérie en finale de la coupe d'Afrique des nations.

Sur des images qui circulent sur les réseaux sociaux, et partagées par nos confrères du Progrès (vidéo ci-dessous), on voit des individus encagoulés et habillés tout en noir prendre pour cible les véhicules en leur jetant des projectiles et en les frappant notamment à l'aide de battes de baseball.



On entend distinctement un des hommes crier " bande de sales bougnoules" alors que la voiture parvient à sortir du guet-apens. Selon les victimes citées par le quotidien régional, il s'agissait d'une "trentaine de jeunes garçons en noir" arrivant du quartier du Vieux-Lyon.

Le président de la métropole David Kimelfeld a réagi sur Twitter en dénonçant "la marque nauséabonde de l'ultra droite" et en appelant à ce que "ces groupuscules violents soient mis hors d'état de nuire".

