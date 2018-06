et Christelle Rebière

publié le 27/06/2018 à 14:11

"Je ne suis pas inquiet". Si Marius Trésor, ancien défenseur des Bleus, n'a pas été convaincu par les dernières performances des Bleus, il n'est pas totalement pessimiste pour la suite de la Coupe du Monde 2018 de l'équipe de France.



"Pour l’instant le jeu pratiqué n’est pas celui attendu par les fans. Mais le principal est acquis : la qualification", confie la légende des Girondins de Bordeaux avant d'ajouter : "Mais le football français mérite mieux que ce qu’on a vu jusqu’à présent". Avec le match contre l’Argentine, "on verra la vraie valeur de cette équipe de France, car en cas de défaite c’est retour à la maison. (...) Mais en tout cas Il va falloir retrouver son football et hausser son niveau de jeu."

La dernière fois que les Bleus ont joué contre l’Argentine en Coupe du Monde, Marius Trésor était sur le terrain et ils avaient perdu 2-1 en 1978. "L’Argentine n’est pas un cadeau, notamment à cause de la présence de Lionel Messi", juge le défenseur. "Et cette équipe est remplie de talent extraordinaire, même si l’homogénéité n’est pas encore ce à quoi s'attendaient les supporters argentins. La France doit en profiter".