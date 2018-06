publié le 27/06/2018 à 16:45

C'était le scénario que beaucoup voulaient éviter à tout prix avant le début de la Coupe du Monde. Mais, l'équipe de France sera bel et bien confrontée à l'Albiceleste en 8es de finale de la compétition après la qualification in extremis des Ciel et Blanc. Jusqu'à la 86e minute, les Bleus pensaient pourtant affronter le Nigéria. Avant que Marcos Rojo, dans les dernières minutes du match, ne propulse les siens dans l'euphorie la plus totale.



Lionel Messi, Sergio Aguero, Gonzalo Higuain, Angel Di Maria, Paulo Dybala seront bien présents en 8es de finale. Sur le papier, ça fait peur. Très peur même alors que les Bleus n'ont cessé de décevoir lors des trois premiers matches du Mondial.

Malgré deux victoires (Australie, Pérou) et un nul (Danemark), le football n'était jamais au rendez-vous des sorties tricolores. Un plan de jeu difficile à cerner, des leaders décevants, des émotions restées aux vestiaires... L'encéphalogramme est resté plat. Et si les choses changeaient samedi 30 juin ? Et si les Bleus montraient un autre visage face à l'Argentine ? Le style de jeu proposé par l'Albiceleste permet d'y croire.

Une équipe joueuse

Si l'équipe de France a dû faire face à des équipes extrêmement regroupées en phase de poule, notamment face à l'Australie et le Danemark, l'opposition devrait être bien différente samedi 30 juin. Comme beaucoup de sélections sud-américaines, l'Argentine propose un jeu rude mais un jeu malgré tout tourné vers l'avant avec une pléiade de stars offensives.



Le match devrait être plus ouvert et davantage coller au style de jeu de Didier Deschamps. Car, comme elle nous l'a une nouvelle fois prouvé sur ces trois premiers matches de la Coupe du Monde, l'équipe de France ne sait pas jouer sur attaque placée. Une vraie problématique face à des blocs bas, très regroupés.



Face aux Ciel et Blanc, les Bleus pourraient ainsi bénéficier de plus d'espaces pour s'exprimer et développer un jeu plus fluide où la transition entre les phases défensives et offensives serait facilitée. Suffisant pour retrouver un peu de rythme côté français ?

Une défense lente

Autre motif d'espoir : la défense argentine. Si elle est expérimenté, elle est aussi lente et vieillissante. Javier Mascherano (34 ans), Nicolas Otamendi (30 ans) et Gabriel Mercado (31 ans) ne sont pas connus pour leur rapidité. Aux Bleus dès lors d'en profiter alors que Didier Deschamps compte dans ses rangs certains joueurs extrêmement rapides à l'image de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé.



Et si les deux pépites françaises étaient les atouts principaux en 8es de finale ? Associés à Antoine Griezmann, particulièrement décevant dans ce début de compétition, l'équipe de France aurait une attaque tout feu, tout flamme.





Une équipe décevante

Clairement, l'Argentine ne convainc pas depuis le début de la Coupe du Monde et a même failli prendre la porte dès la phase de poule. Lionel Messi n'est pas le génie du FC Barcelone, Gonzalo Higuain n'a pas encore trouvé le chemin des filets, Paulo Dybala n'a disputé qu'une trentaine de minutes...



Vincent Duluc, journaliste à L'Équipe, évoque notamment une équipe "bancale" à l'image de ce que propose l'équipe de France. "Si je me projette sur ce 8e de finale, c'est la confrontation de deux boiteux. L'Argentine ne propose pas grand chose et est escortée par la rudesse de son jeu et le génie de Messie", expliquait-il au micro de RTL.



Prudence malgré tout. Les statistiques ne font pas tout et les équipes du premier tour peuvent parfois proposer un visage bien différent au second tour. L'Albiceleste, bien que blessée, pourrait renaître de ses cendres à la moindre occasion. Après une qualification proche du miracle, elle n'a, dans tous les cas, plus grand chose à perdre.