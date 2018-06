publié le 27/06/2018 à 07:17

L'équipe de France a rempli son objectif de terminer à la première place du groupe C, mardi 26 juin à Moscou, au prix d'un 0-0 totalement insipide contre le Danemark, lui aussi qualifié pour les huitièmes de finale. Les hommes de Didier Deschamps connaissent maintenant leur adversaire : ce sera l'Argentine, qu'ils défieront samedi 30 juin à Kazan (à 16 heures, heure française).



"J'ai vu un truc assez fou hier soir, entre 20 heures et 22 heures sur TF1 (parce que j'aime beaucoup Christian Jeanpierre et Rudy Garcia) : j'ai vu un match de football !", raille Pascal Praud. "Et croyez-moi ou non, j'ai aussi vu des footballeurs qui courent, qui frappent, qui combattent, qui tentent, qui dribblent et - je sais que ça peut vous étonner - qui marquent des buts", poursuit-il.



"Oui, l'Argentine de Messi qu'on disait moribonde est allée chercher sa qualification avec les dents. C'était formidable, et c'est tout ce que les Bleus ne sont pas : une équipe, un projet, une envie et du talent", constate le journaliste.

"Messi, Higuain, Pavón, Agüero... Semaine argentine pour la France. Emmanuel Macron a rencontré le pape Francesco, Didier Deschamps croisera samedi le Messi, Lionel", décrypte Pascal Praud.