Brest-PSG : Paris enchaîne une 3e victoire et prend provisoirement la tête du championnat

3/3 pour le PSG. Sans Lionel Messi ni Neymar, ménagés, les Parisiens ont poursuivi leur sans-faute en Ligue 1 en s'imposant ce vendredi à Brest (4-2) avec le premier but de la saison de Kylian Mbappé. Les Parisiens se sont tout de même fait peur car les Bretons ont cru jusqu'au bout pouvoir égaliser.

Imperturbable à la pression folle de Brestois pas loin du 3-3, Angel Di Maria a scellé le sort du match d'un lob en contre (90e). Son geste de grande classe a conclu une nouvelle soirée spectaculaire pour le PSG, avec des buts d'Ander Herrera (23e), Kylian Mbappé (36e) et Idrissa Gueye (73e), qui ont posé plus tôt les bases d'un troisième succès en autant de journées.

Au coeur d'un été envenimé par un Euro manqué et les questions sur son avenir à Paris, Kylian Mbappé est donc revenu à l'essentiel en marquant de nouveau. Après l'ouverture du score de Herrera, la délivrance est arrivée à la 36e pour Mbappé, qui a déboulé en force pour reprendre de la tête une frappe de Georginio Wijnaldum repoussée de la cuisse par Lilian Brassier. Son dernier but remontait au 2 juin, lors d'un match amical de l'équipe de France contre le pays de Galles.

Franck Honorat (42) et Steve Mounié (85) ont marqué pour les Bretons, désormais 12e du classement avec 2 points. Paris compte trois longueurs d'avance sur Angers et Clermont qui jouent dimanche à Bordeaux et à Lyon.