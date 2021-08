Le parquet de Nice a indiqué ce lundi 23 août qu'une enquête a été ouverte après les incidents qui ont conduit à l'interruption du match de football de Ligue 1 Nice-Marseille ce dimanche soir, précisant qu'"il n'y a pas de garde à vue" à ce stade. Selon RMC Sport, trois mineurs auraient été interpellés lors de la rencontre avant d'être remis à leurs parents. Le match a été arrêté durant une heure et demie, après que des supporters ont envahi le terrain à la suite d'un incident qui a enflammé la rencontre : une énième bouteille en plastique lancée sur le joueur marseillais Dimitri Payet, que ce dernier a renvoyé violemment vers la tribune.



Les stadiers, vêtus de gilets jaunes, a essayé d'arrêter les supporters mais des coups ont été échangés dans une mêlée entre joueurs des deux équipes, supporters et stadiers. Nice menait 1-0 mais le match ne s'est pas terminé : après 90 minutes de flou total sur l'avenir du match, la rencontre devait reprendre mais l'absence des Marseillais, refusant de jouer, a conduit l'arbitre monsieur Benoît Bastien, a arrêter définitivement la partie.

"La Ligue a décidé de faire reprendre le match. On a décidé pour la sécurité de nos joueurs, qui ont été agressés lors de l'envahissement du terrain, de ne pas reprendre car la sécurité de nos joueurs n'était pas garantie", a expliqué le président de l'OM, Pablo Longoria, dans une vidéo transmise aux médias. De son côté, Nice voulait reprendre la partie : "je sais très bien que le match aurait pu reprendre. J'étais persuadé que cela se passerait très bien", a déclaré de son côté le président niçois Jean-Pierre Rivère.

Les deux clubs convoqués dès ce mercredi 25 août

Ce lundi 23 août, le maire de Nice Christian Estrosi a estimé que la violence était "toujours intolérable" et a demandé "des sanctions" de la part de la Ligue de football professionnel : "si le comportement de certains supporters est inqualifiable, celui du président de l’OM l’a été aussi en tribune et celui de l’entraîneur sur le terrain", a-t-il écrit sur son compte Twitter ajoutant qu'il "veux saluer le comportement irréprochable des joueurs et de l’entraîneur de l’OGCN et il appartient désormais aux instances nationales de prendre les décisions qui s’imposent. A chacun de les respecter".

En tribune, Pablo Longoria et le président de Nice Jean-Pierre Rivère en sont presque venus aux mains. "Ils se sont empoignés par le col et les gardes du corps ont dû les séparer", a raconté un témoin de la scène en tribune présidentielle, contacté par l'AFP.

Dans un communiqué publié ce lundi matin, la LFP a décidé de convoquer les deux clubs mercredi 25 août en commission de discipline, compte tenu des "incidents graves" survenus lors de la rencontre. Des sanctions pourraient directement être prises.