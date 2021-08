Ligue 1 : les 8 joueurs à suivre cette saison

Cengiz Under après son premier but sous le maillot de l'OM contre Bordeaux le 15 août 2021 au Vélodrome.

Cengiz Under après son premier but sous le maillot de l'OM contre Bordeaux le 15 août 2021 au Vélodrome. Crédits : Sylvain THOMAS / AFP

Le championnat de France de Ligue 1 a officiellement démarré vendredi 6 août 2021 avec le match nul 1-1 entre Monaco et Nantes. Dans une première journée avec des matchs à rebondissements, certains joueurs pourraient bien profiter de cette saison pour se démarquer, confirmer ou simplement s'imposer dès leur arrivée dans un nouveau championnat.

Avec le mercato XXL du PSG et l'arrivée de Messi, les effectifs prometteurs de l'OM et de Monaco, la Ligue 1 version 2021 - 2022 propose énormément de joueurs qui devraient faire le bonheur de leur public, surtout après 1 an passé loin des terrains. Achraf Hakimi, Terem Moffi, Pape Matar Sarr ou encore Mohamed Bayo seront des noms qui ont de grandes chances de souvent revenir lors de cette saison.



Cette liste est évidemment non exhaustive. Donnarumma, Justin Kluivert, William Saliba, Malo Gusto ou encore Matéo Guendouzi... Autant de noms qui pourraient également y figurer.



1. Achraf Hakimi (PSG, 22 ans, latéral droit)

Arrivé cet été en provenance de l'Inter Milan contre 60 millions d'euros, le Marocain de 22 ans Achraf Hakimi s'est illustré dès son arrivée lors du Trophée des champions par un bon match malgré la défaite, et surtout par son premier but et un bon match en Ligue 1 contre un ESTAC très joueur. Il sera d'un apport précieux à un poste où beaucoup se sont cassés les dents lors des précédentes saisons.

2. Terem Moffi (FC Lorient, 22 ans, attaquant)

Auteur d'une bonne première saison chez les Merlus, l’attaquant nigérian de 22 ans Terem Moffi se plaît et s'éclate en Bretagne. Avec 14 buts et 2 passes décisives en 32 matchs, il semble avoir trouvé son rythme, et a joué un grand rôle dans le maintien de Lorient. Cette saison, il affiche toujours de bonnes ambitions, et devrait continuer à faire parler la poudre à la tête de l'attaque lorientaise.

3. Pape Matar Sarr (FC Metz, 18 ans, milieu de terrain)

Un nouveau joyau de Génération Foot est en pleine éclosion du côté de la Moselle. Le jeune milieu sénégalais Pape Matar Sarr, 18 ans, sort d'une saison surprise à Metz. Pas prévu en tant que titulaire au début de l'exercice précédent, il a su profiter des nombreuses blessures pour s'imposer, jouant 22 rencontres pour 3 buts. Contre le champion lillois à la première journée (3-3), le jeune messin a encore rendu une copie impeccable dans l'entrejeu.

4. Kamaldeen Sulemana (Rennes, 19 ans, ailier gauche)

Voici la bonne pioche de l'été côté Stade Rennais. Tout droit venu de Nordsjaelland au Danemark, ou il a inscrit 10 buts et 8 passes décisives en 30 matchs la saison dernière, le jeune ailier ghanéen de 19 ans Kamaldeen Sulemana a parfaitement débuté à Rennes, avec un magnifique but dès la 1ère journée contre Lens. De quoi mettre en confiance les Rouge et Noir avant d'entamer la campagne de coupe d'Europe.

5. Mohamed Bayo (Clermont Foot, 23 ans, attaquant)

Il restera à jamais le premier buteur de Clermont en Ligue 1. S'il n'est pas sûr de rester, le Guinéen Mohamed Bayo, 23 ans et meilleur buteur de Ligue 2 en titre, sera une force en présence s'il continue l'aventure en Auvergne. Avec 22 buts en 38 matchs, il a été l'artilleur principal des Clermontois dans leur quête d'une première montée en Ligue 1, et avec 3 buts en 2 matchs, il s'impose à l'échelon supérieur. Dans tous les cas, Pascal Gastien compte sur son attaquant, dans un effectif qui mise cette saison sur la continuité.

6. Cengiz Ünder (OM, 24 ans, attaquant)

Au cœur d'un mercato très actif sur le Vieux Port, Cengiz Ünder est une des attractions principales de l'OM cette saison. Le Turc de 24 ans, prêté par la Roma, revient d'une pige mitigée à Leicester en Angleterre, avec 19 matchs de Premier League et 2 buts. Mais à Marseille, l'ancien d'Istanbul Basaksehir se plaît, et compte déjà 2 buts en autant de match de Ligue 1. Avec Guendouzi, Gerson, Saliba ou encore De La Fuente, l'équipe marseillaise promet d'être spectaculaire cette saison.

7. Myron Boadu (AS Monaco, 20 ans, attaquant)

Monaco aussi a réussi à dénicher une jolie pépite. Le Néerlandais Myron Boadu a débarqué de l'AZ Alkmar aux Pays-Bas, avec 29 buts en 55 matchs lors des deux dernières saisons. À seulement 20 ans, il s'annonce du côté du Rocher comme un attaquant très prometteur qui devrait permettre à Monaco de continuer sur sa lancée, avec une 3e place en 2020 - 2021 en Ligue 1, et précieux dans la quête de la Ligue des Champions.

8. Étienne Green (ASSE, 21 ans, gardien)

De la jeunesse dans les buts Stéphanois cette saison. Après la mise à l'écart de Ruffier et la saison catastrophique de Jessy Moulin en tant que titulaire, Claude Puel place sa confiance dans le portier franco-anglais Étienne Green. Avec 8 matchs dans les jambes pour finir la saison passée, l'international espoir connaît sa première saison de Ligue 1 en tant que numéro 1, à 21 ans. Un destin tout tracé pour Étienne Green chez les Verts de Saint-Étienne.