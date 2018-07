Mondial, valeur marchande... Neymar, des enjeux bien au delà de PSG-Real

publié le 28/02/2018 à 16:23

En mai-juin 2002, il y eu le feuilleton de "la cuisse de Zidane" en amont et durant le Mondial en Corée du Sud et au Japon. Depuis dimanche 25 février et probablement jusqu'au lundi 5 mars, veille du 8e de finale retour de Ligue des champions entre le PSG et le Real, le pied droit de Neymar occupe le devant de l'actualité sportive.



Victime d'une "entorse" de la cheville et d'une "fissure" osseuse, l'attaquant brésilien de 26 ans est d'ores et déjà forfait pour le deuxième PSG-Marseille en quatre jours, mercredi 28 février. Sera-t-il remis pour le match du mardi 6 mars contre Madrid ? C'est LA grande question depuis sa blessure contre l'OM. Mais en réalité, l'enjeu va bien au-delà de l'affrontement contre le Real.

Son entourage, et en premier lieu son père, qui est aussi son conseiller et son agent, joue la prudence. Excessive ou non ? Les prochaines semaines le diront. Mais c'est très clair dans l'esprit de ses proches : Neymar Junior doit entamer des soins et une convalescence jusqu'à fin avril-début mai.

Crainte d'une rechute et d'une blessure plus grave

L'objectif principal est d'éviter une rechute ou une blessure plus grave. Deux raisons à cela : la Coupe du monde en Russie, qui approche à grands pas (14 juin-15 juillet) ; la Fédération brésilienne pousse en ce sens - pas de prise de risque. Ensuite, l'entourage du numéro 10 parisien n'a pas intérêt non plus à voir son "joyau" touché durablement et perdre, peut-être, de sa valeur.



Ajoutez à cela l'équipementier qui le suit, ses sponsors personnels (quasiment une vingtaine). Cela fait beaucoup de monde à avoir un œil attentif sur la situation. Bien sûr, il faut aussi parler du Paris Saint-Germain qui, lui, paye Neymar trois millions d'euros par mois mais veut tout faire pour le remettre sur pied en six jours. Un espoir qui s'amenuise au fil des heures.

Les blessures de Neymar Crédit : Vincent LEFAI, Sophie RAMIS / AFP