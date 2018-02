publié le 26/02/2018 à 16:30

Une large victoire qui a pourtant un goût amer. Si les Parisiens se sont aisément défaits de l'Olympique de Marseille lors du match en clôture de la 27e journée de Ligue 1 (3-0), la blessure de Neymar a fait oublier le résultat. À la 79e minute de la rencontre, le Brésilien s'est écroulé, sa cheville droite plantée dans le sol, à la suite d'un duel anodin avec le défenseur marseillais Bouna Sarr.



Allongé sur le sol, les mains sur son visage en pleurs, le Brésilien a été foudroyé de douleurs, au point de sortir sur civière. Les regards noirs du président Nasser Al-Khelaïfi ou les propos peu optimistes de ses coéquipiers laissaient alors craindre le pire.

Fracture, entorse, torsion ? Difficile de savoir précisément la nature de la blessure au lendemain du "Classique". Mais à huit jours du match retour face au Real Madrid, l'inquiétude est réelle dans les rangs du Paris Saint-Germain. Et si l'homme qui vaut 222 millions d'euros, clairement acheté pour faire passer un cap sur la scène européenne, manquait ce 8e de finale retour au Parc des princes ?



Un véritable leader mais....

L'hypothèse d'un forfait ne cesse d'enfler. De nombreux observateurs déplorant alors une absence de poids. Difficile de le nier. Auteur de 19 buts et 13 passes décisives en Ligue 1, Neymar a déjà marqué six buts en sept matches de Ligue des champions.



Des statistiques qui font peur. Surtout, il reste aux yeux de ses nouveaux coéquipiers l'homme qui a impulsé l'incroyable 'remontada' du FC Barcelone contre le PSG la saison dernière (6-1) en signant un doublé et une passe décisive dans les sept dernières minutes. Sa mission ? Réaliser pareil exploit face au Real Madrid de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Luka Modric et Sergio Ramos...



Un rendement impressionnant. Mais est-il suffisant malgré tout ? D'un point de vue purement statistique oui. D'un point de vue tactique, certains pourraient se montrer plus critiques. Preuve en est, les notes de L'Équipe ou d'Eurosport, qui ont chacun mis un 4/10 à la performance de l'ancien Barcelonais face au Real Madrid. Parfois individualiste, sa tendance à trop porter le ballon peut apparaître nuisible au collectif alors qu'il reçoit souvent un traitement tout particulier de la part des adversaires.



... davantage de libertés pour les autres ?

Dans cette logique là, cette possible absence pourrait s'apparenter comme un point positif. Neymar pourrait ainsi céder sa place à un joueur bénéficiant de davantage de libertés sur le terrain. Kylian Mbappé, Angel Di Maria ou encore Julian Draxler, qui devraient très logiquement se partager les ailes en cas de forfait de "Ney", pourraient ainsi jouer davantage libérés, sans attirer tous les regards sur eux.



Angel Di Maria, de retour au premier plan depuis le début de l'année, tient la corde pour occuper le couloir gauche et soutenir offensivement Edinson Cavani. Kylian Mbappé se plaçant à droite, son poste habituel depuis qu'il a rejoint les rangs du Paris Saint-Germain l'été dernier.



Tout cela reste au stade des simples suppositions. Une chose est sûre, Neymar est d'ores et déjà forfait pour les deux prochains match du PSG, en quart de finale de Coupe de France contre l'OM (le 28 février) et en championnat à Troyes (le 3 mars). L'espoir demeure donc dans les rangs parisiens que le Brésilien puisse être aligné, en cas de simple entorse, face à l'ogre madrilène. Un match qui pourrait bien être le plus important de la saison...