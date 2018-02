publié le 15/02/2018 à 18:40

"Cela peut paraître paradoxal mais j'y crois plus qu'avant ce match aller". Au lendemain du coup de massue reçu par les Parisiens en trois minutes dans le "money time" du 8e de finale aller de Ligue des champions à Madrid (3-1), les mots de l'ancien attaquant du PSG Mickaël Madar surprennent. Pas loin de décrocher le nul (1-1) à Santiago Bernabeu, Paris débutera finalement le match retour du mardi 6 mars au Parc des Princes avec un handicap de deux buts à remonter.



Quelques heures après le naufrage des dernières minutes, les Parisiens ressentent probablement une forme de gueule de bois. Chez les supporters domine le sentiment, pesant, que leur équipe n'y arrivera jamais. Malgré les millions investis. Malgré les erreurs récentes censées servir de leçon. Que ce Real là est trop fort sur la scène européenne, du moins trop efficace dans les deux surfaces.

1. Carton sur carton à domicile cette saison

Alors pourquoi un tel optimisme dans la bouche de Madar ? "J'ai vu un Real moyen, qui n'a pas réagi, sauf sur la fin, mais en bénéficiant des erreurs de jeunesse du PSG, argumente le concultant dans les colonnes de L'Équipe. Si les Parisiens retiennent les leçons, ils peuvent marquer plusieurs buts à ce Real, sans problème (...) À domicile, le PSG peut laminer n'importe qui".

La victoire (3-0) face au Bayern Munich fin septembre avait effectivement livré ce constat. Avant la fameuse "remontada", le Barça avait aussi pris une leçon il y a un an au Parc des Princes (4-0). Il est vrai aussi que sur leur pelouse, les Parisiens n'ont plus perdu depuis près de deux ans toutes compétitions confondues, un soir de mars 2016 contre Monaco (0-2), alors qu'ils étaient déjà assurés du titre de champion de France.



La série en cours en Ligue 1 affiche 6 nuls et 29 succès dont 12 sur 12 cette saison, avec une moyenne de 3,8 buts par match. Certes, Guingamp, Troyes ou Dijon, cité par Adrien Rabiot, ne sont pas le Real. Mais le constat est là : au Parc, devant un public remonté à bloc, le club de la capitale peut mettre le feu.

2. Premier choc retour au Parc de l'ère qatarie

Recevoir un grand d'Europe au retour, ce sera d'ailleurs une grande première dans l'histoire du PSG version Qatar. Les supporters attendent ce moment depuis près de cinq ans, pour revivre les grandes soirées des années 1990, quand Paris renversait Parme, le Barça ou... le Real Madrid au terme de scénarios fous, irrespirables, légendaires.

3. Paris l'a déjà fait

Le 18 mars 1993, le Real se présente justement à Paris avec l'avantage d'une victoire 3-1 à Bernabeu. George Weah ouvre rapidement le score, David Ginola offre le but du 2-0 synonyme de qualification, Valdo un 3e mais Madrid arrache le droit de rêver à la prolongation par Ivan Zamorano à la 90e. Au bout d'un interminable temps additionnel surgit Antoine Kombouaré qui, de la tête, propulse le PSG en demi-finale de la Coupe UEFA (4-1).



Cette histoire date de plus de 20 ans. Inévitablement, néanmoins, elle sera l'un des ressorts des dirigeants parisiens pour préparer ce retour. De l'entraîneur Unai Emery au président Nasser Al-Khelaïfi, tout le monde le sait : une nouvelle élimination dès les 8es de finale, l'année des achats à prix d'or de Neymar et Kylian Mbappé, entraîneront de lourdes conséquences. Quel que soit l'adversaire en face, aussi prestigieux soit-il.

4. 33% de chances de réaliser l'exploit

Ce renversement de mars 1993 fait partie des 72 précédents qui se sont terminés de la sorte en Coupe d'Europe depuis 1970-1971 : une qualification après un revers 3-1 à l'extérieur. Soit 24%.Pour la seule Ligue des champions, la statistique monte à 33% de chances d'y parvenir (4 sur 12).



Le plus récent de ces exploits remonte à la saison 2014-2015. Vainqueur 3-1 du Bayern à domicile, le FC Porto avait coulé à Munich en quarts six jours plus tard (6-1). Le plus ancien date de l'an 2000, avec un succès 5-1 après prolongation du Barça contre Chelsea. Entre temps, les Blues vivaient l'expérience inverse et joyeuse à deux reprises, face à Naples en 2012 (4-1 a.p. au retour), et contre... le PSG en 2014 (2-0, avec un but de Demba Ba à la 87e minute).

5. Dans la peau du chasseur qui n'a rien à perdre

Les deux Thiago, Silva et Motta, Edinson Cavani, Marco Verratti, Marquinhos, Javier Pastore étaient déjà au club il y a quatre ans. Ils ont aussi vu le Barça leur marcher dessus l'an passé lors d'un retournement plus spectaculaire encore. Pour une fois, ils ne seront plus dans le camp de l'équipe qui doit défendre un avantage mais la peau des chasseurs qui n'ont rien à perdre. Peut-être leur conviendra-t-il mieux.

6. Neymar, Mbappé et Cavani ne peuvent que mieux faire

Neymar et Kylian Mbappé, eux, n'ont pas vécu ces soirées cauchemar. Le Brésilien était même dans le camp d'en face l'an passé au Camp Nou de Barcelone. À Madrid, "Ney" a délivré la passe décisive sur le but de Rabiot mais n'a pas trouvé la faille lui-même pendant que Cristiano Ronaldo s'offrait un doublé, confirmant sa présence dans les grands matches.



L'été dernier, le numéro 10 a rejoint Paris pour gagner le Ballon d'Or. Même en année de Coupe du monde, la Ligue des champions reste un critère de taille pour y parvenir. Quelle meilleure occasion pour Neymar que ce match retour pour briller ? Il doit une revanche à ses supporters, tout comme ses compères d'attaque Cavani et Mbappé, eux aussi muets, voire transparents, à Madrid.



La "MCN" était censée tout écraser sur son passage. Probablement vexée, elle devrait entrer sur la pelouse animée d'un esprit de revanche prompt à faire basculer la rencontre. Si Paris marque en premier, l'espoir sera permis. Le Real a aussi montré que l'on pouvait revenir de 0-1 à 3-1 dans un match où le PSG lui aura souvent été supérieur dans la maîtrise du ballon. Il reste 90 minutes dans ce 8e de finale. Aux Parisiens de retrouver la foi. Ils ont trois semaines pour cela.

7. "Lass" Diarra ou Thiago Motta à la place de Lo Celso ?

Dans cet intervalle, avec des matches contre Strasbourg et Troyes et une double confrontation avec l'OM à disputer, Lassana Diarra aura probablement gagné en temps de jeu. À Madrid, Giovani Lo Celso a encore montré ses limites au poste de sentinelle. Thiago Moitta pourrait lui aussi postuler pour PSG-Real, lui qui équilibre l'équipe lorsqu'il est en forme.



Du temps de jeu, la "MCN' en a aussi visiblement besoin. Irrésistibles en 2017, Mbappé, Neymar et Cavani n'avaient en tout et pour tout disputé que 23 minutes ensemble en 2018, contre Dijon, avant de débarquer sur la pelouse du Real. Un chiffre résume la pauvreté de leur association mercredi 14 février : 11 passes échangées entre eux.

8. Di Maria attend son heure

Enfin, Unai Emery reconsidérera peut-être certains choix, au-delà de la sentinelle. Layvin Kurzawa peut revenir dans le jeu d'ici au 6 mars et prendre la place de Yuri Berchiche. Angel Di Maria, en forme étincelante mais qui n'a pas joué une minute du 8e de finale aller, reste une option offensive intéressante. Paris possède également encore dans son effectif Javier Pastore. Le casse-tête recommence.