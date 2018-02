et AFP

publié le 25/02/2018 à 20:00

Un Clasico très attendu pour lancer dix jours décisifs au Parc des Princes : le PSG se frotte à l'OM en clôture de la 27e journée de Ligue 1, avant une seconde manche mercredi 28 février en Coupe de France, puis le 8e de finale retour contre le Real Madrid le 6 mars en Ligue des champions.



L'entraîneur Unai Emery, dans la tourmente depuis la défaite chez les Madrilènes (3-1), le sait pertinemment : "C'est un grand moment de la saison, un moment-clé pour beaucoup de choses". Pour pimenter le tout, Monaco a eu le malheur de caler à Toulouse samedi (3-3) et offre ainsi aux Marseillais la possibilité de s'emparer de la 2e place du championnat en cas d'exploit à Paris.

Toujours solidement en tête du classement, les Parisiens ne l'entendent pas de cette oreille. Après la déception du Real, l'heure est à la mobilisation générale pour la bande de Neymar et Mbappé avec comme guide l'e carton plien du PSG au Parc des Princes cette saison : 17 victoires et une moyenne de 4,1 buts par match. Au Parc, le PSG n'a plus perdu depuis le 20 mars 2016 (défaite 2-0 contre Monaco en L1), signant une série de 49 matches sans défaite.

Les joueurs d'Unai Emery se verraient donc bien devenir cinquantenaires face au grand rival marseillais, dont la dernière victoire contre Paris remonte à novembre 2011, au Vélodrome. Les Phocéens, qui avaient failli réaliser l'exploit au match aller (2-2) le 22 octobre, n'ont pas manqué de lancer les traditionnelles petites piques pour faire monter la pression. "Jouer en équipe c'est beaucoup mieux que d'avoir des individualités, a lâché Payet. Le collectif c'est un point où aujourd'hui on est supérieur au PSG, il faut jouer là-dessus".



Les équipes de départ :

PSG : Areola - Alves, Marquinhos, Thiago Silva (cap.), Kurzawa - Lo Celso, Diarra, Rabiot - Mbappé, Cavani, Neymar



Marseille : Pelé - Sakai, Rolando, Rami, Amavi - Gustavo, Anguissa - Thauvin, Payet, Ocampos - Germain

L1- 26e journée : résultats, programme et classement

Vendredi 23 février :

Strasbourg - Montpellier : 0-0



Samedi 24 février :

Toulouse - Monaco : 3-3

Guingamp - Metz : 2-2

Lille - Angers : 1-2

Nantes - Amiens : 0-1

Rennes - Troyes : 2-0

Dijon - Caen : 2-0



Dimanche 25 février :

Bordeaux - Nice : 0-0

Lyon - Saint-Étienne : 1-1

21h00 : PSG - Marseille