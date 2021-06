Mercato : Wijnaldum proche de signer au PSG

publié le 06/06/2021 à 23:32

Il ne manquerait plus que la signature de Georginio Wijnaldum. Selon plusieurs quotidiens, le milieu de terrain de Liverpool serait tout proche de s'engager avec le Paris Saint-Germain cet été. En discussion également avec le FC Barcelone, le Néerlandais aurait finalement choisi Paris.

C'est en tout cas ce qu'affirment plusieurs médias comme Sky Italia, relayé par le Parisien. Georginio Wijnaldum, en fin de contrat avec les Reds, aurait même donné son accord au PSG et il ne manquerait plus que sa signature pour le voire débarquer à Paris cet été. Selon Sky Italia, tout s'est joué entre le Barça et le PSG, mais ce dernier aurait fait une offre salariale au Néerlandais défiant toute concurrence.

Élément crucial du milieu de terrain des Reds de Jürgen Klopp, vainqueurs de la Ligue des champions en 2019, Georginio Wijnaldum pourrait, s'il signe, faire beaucoup de bien au milieu de terrain parisien. En effet, le Néerlandais est très polyvalent et peut encaisser un gros volume de jeu. Depuis son arrivée à Liverpool en 2016, il a connu très très peu de blessure. Un aspect non négligeable quand on connait la fragilité des Parisiens sur ce point.