publié le 28/07/2016 à 13:27

Malgré le refus de Marcelo Bielsa, à la dernière minute, de rejoindre la Lazio, l’intérêt du club italien pour Florian Thauvin est toujours d'actualité. Selon les médias transalpins, le club romain ne devrait d'ailleurs plus tarder à obtenir le prêt du milieu offensif français pour un an, avec une option d’achat qui serait quasi automatique, estimée à 11 millions d'euros. Le joueur de 23 ans souhaiterait quitter Newcastle, alors qu'il est encore sous contrat jusqu’en 2020.



Selon The Sun, le défenseur central, qui n'entrerait pas dans les plans de Pep Guardiola, pourrait évoluer au prochain exercice du côté de Valence. Son agent, l'influent Jorge Mendes, aurait renoué contact avec le club espagnol pour trouver un arrangement. L'international français devait en effet rejoindre Valence sous forme de prêt la saison dernière mais a refusé de s'engager en Liga pour se battre pour une place de titulaire avec Manchester City.

João Mário veut quitter le Sporting

Côté Portugal, le Sporting ne veut toujours pas lâcher João Mário et aurait refusé des offres des plus grands clubs tels que le PSG ou encore Liverpool, qui avait proposé 40 millions d'euros pour s'attacher les service de l'international portugais. Celui-ci a cependant très clairement signifié son envie de partir et veut 1 millions d'euros pour rester selon le quotidien portugais O Jogo. C'est environ 10 millions d'euros que se partagent les membres du club. La demande de João Mário est donc assez difficile à réaliser pour les dirigeants des Lions.

Cavani veut rester au PSG

Dans un entretien accordé au quotidien sportif L'Équipe, mercredi, le buteur du PSG a expliqué vouloir continuer son aventure avec le club de la capitale : "J'ai envie de rester au PSG", a-t-il déclaré. En effet, son nouvel entraîneur, Unaï Emery, a fait savoir que Cavani serait le nouvel avant-centre du club parisien, son poste de prédilection.