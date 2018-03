publié le 27/07/2016 à 14:03

On l'annonçait en Premier League ou au PSG... il a finalement choisi la Juventus, club rival de son SSC Napoli. Son transfert, estimé à 90 millions d'euros, est pour le moment le plus important de ce mercato estival. Cependant, cette transaction est très mal passée pour les suppporters napolitains, qui risquent de l'avoir en travers de la gorge pendant encore un moment.



Des Napolitains expriment leur mécontentement en brûlant les maillots floqués au nom d'Higuain ou en les utilisant pour redécorer les poubelles de la ville italienne. Même le maire de la ville de Naples, Luigi De Magistris, s'est exprimé sur le sujet, déclarant ce transfert comme "la plus haute des trahisons", selon L'Équipe. Des tags sur les murs, dans la benne à ordures... Les suppporters sont visiblement très en colère de voir filer leur star.



Luigi de Magistris (maire de Naples) " Le départ de Gonzalo Higuaín à la Juventus est une haute trahison" — FrSerieA (@FrSerieA) 26 juillet 2016

Les napolitains considèrent le départ #Higuain comme une trahison et le font savoir jusque sur une benne à ordures! pic.twitter.com/gXjXkhDT8E — Thierry Cros (@tcros) 25 juillet 2016