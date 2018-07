Mercato : Serge Aurier vers un départ du PSG ?

publié le 24/02/2017 à 15:00

Considéré comme un des meilleurs latéral droit d'Europe il y a un an, Serge Aurier pourrait-il pâtir de la concurrence de Thomas Meunier et quitter le PSG dès cet été ? L’hypothèse n'est pas à exclure. Les défenseurs droit en instance de transfert ne sont pas légions sur le Vieux-Continent et les approches du Milan AC ou du FC Barcelone ne sont pas abandonnées. La méforme du joueur formé à Lens pourrait même les relancer.



L'international ivoirien est en contrat jusqu'en 2019 avec le club de Nasser Al-Khelaïfi. Les dirigeants ne lui ont pas proposé de prolongation de contrat mais c'est surtout sur le terrain que le défenseur de 24 ans subit un contretemps. Au fil de la saison et des bons matches de son concurrent Thomas Meunier, la hiérarchie s'est inversée. Le Belge est désormais préféré à Aurier les soirs décisifs.

L’exemple le plus parlant reste le huitième de finale aller formidable des Parisiens face au au FC Barcelone. Et ce n'est pas la performance de l'ancien joueur de Bruges (une passe décisive pour Cavani) qui arrangera la situation d'Aurier. Ni celle de l'Ivoirien face à Toulouse le week-end suivant (0-0).

En manque de confiance depuis l'affaire Périscope ?

Sur l'ensemble de la saison l'ex-Toulousain a joué 14 matches de Ligue 1 contre 15 pour Thomas Meunier. Il ne semble pas particulièrement touché par son temps de jeu en baisse comme le prouve sa joie dans les vestiaires du Parc des Princes le 14 février dernier.



Son amour pour le PSG est intact, lui qui a grandi à Sevran (Seine-Saint-Denis). Sportivement le joueur semble - toujours - subir la polémique après sa sortie sur le réseau social Periscope. Depuis ce 13 février 2016 ses performances sur le terrain sont moins probantes que lors de ses débuts dans le club de la capitale. Un an de déclin, et un départ en juin prochain ?