Le PSG écrase le Barça et peut déjà s'imaginer en quarts de finale

publié le 14/02/2017 à 22:37

Depuis l'arrivée des Qataris, le Paris Saint-Germain n'avait jamais affiché un tel visage. Jamais il n'avait surclassé à ce point un adversaire de cette envergure. Avec une facilité déconcertante, le PSG a humilié le FC Barcelone (4-0), mardi 14 février, à l'occasion de son 8e de finale aller de la Ligue des champions. Grâce à un Angel Di Maria des grands soirs, auteur d'un doublé, le club de la capitale pourra aborder avec sérénité le match retour qui aura lieu le 8 mars, au Camp Nou. Sauf incroyable retournement de situation, qui transformerait cet exploit en l'un des plus grands camouflets de l'histoire du football, le PSG peut légitimement s'imaginer en quarts de finale.



Privé de son capitaine Thiago Silva et de l'expérimenté Motta, l'entraîneur parisien Unai Emery débute le match avec une équipe rajeunie. Kimpembé et Rabiot, tous deux 21 ans, sont titulaires. Di Maria est préféré à Lucas pour accompagner Draxler et Cavani en attaque. En face, le Barça de Luis Enrique démarre avec un onze presque type mais loin de donner l'impression d'être affaibli, comparativement à son adversaire.

Des contres fulgurants

Dès l'entame, c'est pourtant le Paris Saint-Germain qui fait forte impression. Décomplexés au beau milieu de leur antre et aidés par un généreux Cavani et un Matuidi en position plus avancée qu'à l'accoutumée dans l'entrejeu, les Parisiens se démènent dans leurs courses pour empêcher le champion catalan de dérouler sa partition et ses dévastateurs redoublements de passes. Les Blaugrana ayant toutes les difficultés du monde à exister et faire fructifier leur possession, les Parisiens profitent de chaque ballon récupéré pour se projeter rapidement vers l'avant.

Grâce à des passes longues précises, Cavani se procure une première bonne situation dès la 6e minute. La deuxième sommation ne se fait pas attendre, avec une double parade de Ter Stegen sur les frappes de Matuidi et Rabiot (11e). À la 17e minute, Umtiti se rend coupable d'une grossière faute sur Draxler, à l'entrée de la surface barcelonaise. Le Français n'est pas sanctionné d'un carton, mais Di Maria se charge de punir le gardien allemand par un coup-franc parfaitement ajusté au-dessus du mur. C'est une bien belle façon, pour l'Argentin, de fêter ses 29 ans (18e, 1-0).



Si l'ouverture du score délivre le Parc des Princes, elle désinhibe aussi légèrement le FC Barcelone. Durant une dizaine de minutes, le Paris Saint-Germain subit un temps faible qu'il parvient à gérer. André Gomes n'est pourtant pas loin de remettre les deux équipes à égalité, après avoir profité d'un trou béant laissé sur le côté gauche. Mais Kevin Trapp réussit un arrêt décisif, laissant la possibilité aux supporters bleu et rouge de croire à l'exploit. Il s'agit peut-être du tournant du match.

Cavani se fait plaisir

Car la demi-heure de jeu passée, Paris met à nouveau le feu sur ses contre-attaques. Draxler, après avoir obligé Ter Stegen à une parade de gardien de handball, rappelle qu'il est un champion du monde et justifie déjà les 40 millions déboursés par le club pour s'attacher ses services au mercato d'hiver. Rapidement servi sur l'aile droite par Verratti, venu chiper le ballon à Messi, il ajuste sans trembler sa frappe pour loger le ballon dans le petit filet gauche (40e, 2-0). À la mi-temps, la copie rendue par le PSG est déjà sans commune mesure avec tout ce qui a été montré depuis le début de saison.



À la reprise, ce n'est pas un autre match qui commence, mais bien le prolongement du même. Se heurtant toujours au bloc défensif parisien, la "MSN" formée par Messi, Suarez et Neymar livre une prestation insipide. Du côté parisien, les passes verticales font toujours autant mouche. À cela s'ajoute le talent de Di Maria qui, dans l'axe du terrain, envoie le ballon en pleine lucarne de son enroulé pied gauche. (3-0, 55e). La messe est dite, mais les Parisiens continuent l'office. À la 72e, une remontée de l'arrière droit belge Menuier, seule satisfaction du mercato estival, s'achève sur une ouverture vers Cavani qui ne se fait pas prier pour fusiller, sans contrôler, le gardien adverse. (72e, 4-0). Le PSG marche sur le Barça, mais surtout vers les quarts.