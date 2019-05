publié le 15/05/2019 à 19:38

C'est une petite bombe dans l'univers du football européen. Antoine Griezmann a annoncé, sur le compte Twitter de l'Atlético de Madrid, son choix de quitter le club, mardi 14 mai. Alors qu'il avait, l'été dernier, prolongé son contrat jusqu'en 2023 avec l'institution madrilène. La clause libératoire du joueur s’élève à 120 millions d'euros.



Finaliste et meilleur joueur de l'Euro 2016, Champion du monde 2018, deux fois troisième du classement du ballon d'or, le palmarès bien rempli du macônais justifie le coût du transfert. Il deviendrait le quatrième footballeur le plus cher de l'histoire, derrière Neymar (222 M€), Coutinho (145 M€), Mbappé (135 M€) et Ousmane Dembélé (125 M€).

L'année dernière, Antoine Griezmann avait négocié une revalorisation salariale suite à son choix de continuer avec les "colchoneros". À Madrid, le joueur avait un salaire de 21 millions d’euros annuels net d’impôts. Les ambitions de salaire de Griezmann devront être revues à la baisse s'il veut évoluer aux côtés du quintuple ballon d'or Lionel Messi.

Le Barça propose 17 millions d'euros par an

Dans ses colonnes du mercredi 15 mai 2019, le quotidien L'Équipe écrit : "le contrat porterait sur une durée de cinq saisons et un salaire de l'ordre de 17 M€ net d’impôts par an." Le FC Barcelone ne pouvant pas s'aligner sur le salaire que le joueur touche à Madrid, il devra faire des efforts.



Le transfert de Griezmann, qu'importe la destination, permettra l’enrichissement du club qui l'a fait connaitre à l’échelle européenne, la Real Sociedad, qui touchera 20% de la clause libératoire du Français, passé 4 ans à Saint-Sébastien de 2005 à 2009. Soit 24 millions d'euros si le transfert atteint les 120 millions d'euros.

Vers un trio Griezmann - Suarez - Messi ?

Les mauvaises performances de l'Atlético de Madrid en Ligue des champions auraient précipité le choix du Français. Pour étoffer son palmarès en C1, Antoine Griezmann devrait rejoindre le FC Barcelone nonobstant cette baisse de salaire. Il pourrait former la "GSM" avec Messi et Suarez, un trio qui a tout pour être une arme destructrice en Europe.