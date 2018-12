publié le 04/12/2018 à 16:55

Homme de base de Thomas Tuchel lors des sept premières journées de championnat et des trois premières rencontres de Ligue des champions, Adrien Rabiot va-t-il seulement terminer la saison avec le Paris Saint-Germain ? Depuis le dimanche 28 octobre et le déplacement à Marseille, la situation s'est sérieusement tendue entre le milieu de 23 ans et l'entraîneur allemand.



Écarté du 11 de départ ce soir-là pour un retard de quelques minutes à la causerie d'avant-match, comme Kylian Mbappé, le natif de Saint-Maurice (Val-de-Marne) était encore remplaçant six jours plus tard contre Lille. De nouveau titulaire à Monaco et contre Toulouse, il est en revanche resté sur le banc contre Naples au retour et n'a eu droit qu'à cinq minutes en fin de match face à Liverpool.

Depuis des mois, Rabiot et son club formateur sont en discussion pour une prolongation de contrat. Or, les jours passent, le 1er janvier approche et le contrat n'est toujours pas signé. Le milieu relayeur d'1,88 m souhaite une nette revalorisation salariale, mais aussi plus de respect, selon des proches du dossier. Les dirigeants parisiens seraient enclin à satisfaire ses exigences financières, pas à lui garantir un statut de titulaire indiscutable.

Trois scénarios

Trois scénarios se dégagent. 1. En fin de contrat en juin, Rabiot s'engage avec le club de son choix l'été prochain sans que Paris ne touche la moindre indemnité de transfert. 2. Le joueur est vendu dès cet hiver, mais à un tarif largement inférieur aux 50 millions d'euros de sa valeur. Le FC Barcelone, la Juventus Turin et Tottenham seraient sur les rangs. 3. Les deux parties s'entendent d'ici au 31 décembre pour une prolongation.