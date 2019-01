publié le 22/01/2019 à 19:27

L'un plus longs feuilletons des deux derniers mercatos touche à sa fin. Mario Balotelli quitte l'OGC Nice et devrait arriver mercredi 23 janvier à Marseille, selon une confirmation de L'Équipe. L'attaquant italien de 28 ans va signer un contrat de seulement six mois pour calmer la fronde des supporters et permettre à l'OM de revenir dans la course à la Ligue des champions.





Le fantasque avant-centre passé par l'Inter Milan, Manchester City, le Milan AC et Liverpool est attendu de pied ferme dans la cité phocéenne. Mardi 22 janvier, une dizaine de supporters le guettaient devant le centre d'entraînement. Parmi les plus assidus, Thierry, pas du tout inquiet que Balotelli n'ait pas marqué un seul but avec Nice lors de la première moitié de la saison.

"C'est un joueur de renommé mondiale. Pour moi il marque un but, deux buts et puis dans un mois il retourne le Vélodrome. Les grands joueurs sont toujours les grands joueurs, et puis c'est meilleur que les trois casses-noisettes qu'on a dans l'effectif. Il n'y a pas photo pour moi".

Reste la visite médicale à passer

Après des transactions extrêmement serrées, Balotelli (1,89 m) va donc découvrir le plus fou des clubs français. Il lui reste la visite médicale à passer avant la signature du contrat. L'objectif de la direction de l'OM est d'aligner l'international italien (36 sélections, 14 buts) dès vendredi 25 janvier au Vélodrome face à Lille. Le Losc pointe à la 2e place de Ligue 1 avec neuf points d'avance sur Marseille.