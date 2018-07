publié le 30/08/2017 à 14:31

Comme dans une série à suspense, le compte à rebours est lancé, secondes, minutes et heures défilent à vitesse grand v, sous les yeux de supporters marseillais aussi inquiets qu'impatients. À moins de 36 heures de la fin de ce mercato estival 2017 qui n'a pas vraiment répondu à leurs espoirs, malgré les arrivées précoces de Valère Germain puis de Luiz Gustavo, l'OM n'a toujours pas recruté l'avant-centre de pointe tant recherché depuis le départ de Bafétimbi Gomis pour Galatasaray.



Le trio Jacques-Henri Eyraud-Andoni Zubizareta-Rudi Garcia s'active pourtant tous azimuts depuis des semaines pour dénicher le successeur de la "panthère". Mais à en croire plusieurs sources, ils n'ont pas toujours été sur la même longueur d'ondes. Le directeur sportif espagnol penchait pour le Colombien du Milan AC Carlos Baca et le Monténégrin de l'Inter Stevan Jovetic. L'entraîneur était semble-t-il moins séduit. Le premier a filé à Villareal, le second à Monaco. Olivier Giroud, lui, préfère rester sur le banc à Arsenal plutôt que d'endosser le premier rôle au Vélodrome...

Moussa Dembélé (Celtic Glasgow, formé au PSG), Divock Origi (Liverpool, lancé par Lille), Vincent Aboubakar (FC Porto, passé par Valenciennes et Lorient) : l'un d'eux acceptera-t-il au contraire de revenir en France et de porter les couleurs ciel et blanc ? Ces trois noms reviennent avec insistance depuis le début de la semaine, aux côtés de Wilfried Bony (Manchester City) et Islam Slimani (Leicester). Mais aucun de ces dossiers ne semble simple à boucler.

Aboubakar, piste la plus sérieuse... mais pas la plus simple

En dépit des moyens apportés par l'Américain Frank McCourt, le prix de Dembélé (21 ans) et Slimani (29 ans), autour des 25 millions d'euros, serait un frein rédhibitoire. Pour Origi (22 ans), que Garcia a lancé chez les professionnels à Lille, l'OM doit faire face à la concurrence de Monaco. Bony (28 ans) n'aurait pas que des partisans au sein de la direction. Reste le cas Aboubakar (25 ans). De retour de prêt au Besiktas, le Camerounais fait partie des plans de Sergio Conceçao à Porto. Mais le club lusitanien doit absolument vendre un ou plusieurs joueurs pour respecter le fair-play financier de l'UEFA. L'OM aurait déjà proposé 15 millions d'euros.



En attendant de connaître l'identité de leur futur buteur - il y en aura forcément un -, les Olympiens ont enregistré mardi 29 août le renfort d'un nouveau défenseur central d'expérience, après Adil Rami. L'ancien Toulousain et Monégasque Aymen Abdenour (28 ans) est prêté pour deux saisons par Valence. Le Zénith Saint-Pétersbourg lui avait pourtant fait passer une visite médicale. Au dernier moment, il a préféré opté pour le projet marseillais, "l'OM Champions Project". Un signe que celui-ci attire encore, malgré le 6-1 reçu à Monaco ?