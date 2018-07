publié le 25/07/2018 à 00:35

"Il est difficile pour Nabil (Fekir) de trouver un club nettement mieux" que Lyon, a déclaré mardi 24 juillet le président de l'Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas, au sujet d'un éventuel transfert de son meneur de jeu et capitaine international français.



Champion du monde avec les Bleus, le milieu offensif a été proche d'un transfert à Liverpool avant le Mondial mais les négociations entre les deux clubs ont pris fin le 9 juin, après que Fekir (25 ans) eut passé la visite médicale, l'Olympique lyonnais annonçant alors que son joueur "resterait à Lyon".

Depuis, il est resté et "dans le contexte actuel, en étant champion du monde, avec un Olympique lyonnais qui a l'ambition de faire quelque chose de très bien l'an prochain, il est difficile pour Nabil de trouver un club nettement mieux", a assuré Aulas lors d'une conférence de presse.

"Peut-être les choses viendront-elles ? Nous sommes ouverts à tout", a ajouté le patron du club, évoquant aussi l'intérêt de son défenseur central brésilien Marcelo Guedes pour un club anglais. "Je ne crains rien du tout. S'ils partent, c'est que nous aurons trouvé notre compte mais on va tout faire pour qu'ils ne partent pas", a souligné Aulas. "Nous aurons sûrement, dans la semaine précédant la fin du marché anglais le 9 août, un peu de tempête."

L'OL vise le podium de la Ligue 1

L'entraîneur Bruno Genesio a, lui, rappelé que son équipe, troisième de la dernière Ligue 1 en ayant gagné 9 de ses 10 derniers matchs, "avait été renouvelée à 70% à l'été 2017": pour lui, "le premier objectif est de conserver une ossature".



"Il y avait un bon de sortie pour Nabil. Cela ne s'est pas fait avec Liverpool. Il peut y avoir des attaques. À nous de résister au mieux tout en nous renforçant selon nos besoins, et non de recruter des joueurs pour dire de recruter", a insisté le technicien. "Nous avons besoin d'un à deux joueurs à des postes bien ciblés. Cela a un prix. C'est difficile. Nous allons être patients."



L'objectif affiché de l'OL pour la nouvelle saison est de terminer sur le podium du championnat, si possible à la deuxième place en se rapprochant du Paris Saint-Germain, et de sortir des poules de la Ligue des champions.