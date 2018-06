et AFP

publié le 19/06/2018 à 19:27

C'est la fin d'un long feuilleton entre Rhône et Saône. Après des semaines de négociations, de rumeurs et de rebondissements, Willem Geubbels va bel et bien quitter l'Olympique lyonnais, a annoncé le club de Jean-Michel Aulas mardi 19 juin.



Le jeune attaquant de Lyon, 16 ans, a signé à l'AS Monaco. Montant du transfert : 20 millions d'euros, annonce mardi l'OL, qui touchera en sus une partie des recettes tirées d'un futur transfert. Comme cela avait été le cas pour Anthony Martial.



Geubbels, arrivé à 9 ans au centre de formation de l'OL, avait indiqué cet hiver qu'il ne souhaitait pas signer de contrat professionnel à Lyon. Un choix que l'OL "regrette" aujourd'hui.