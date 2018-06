publié le 10/06/2018 à 18:00

Nabil Fékir sera-t-il toujours un joueur de Lyon la saison prochaine ? "L'Olympique Lyonnais se réjouit dès lors de pouvoir compter sur la présence de son capitaine qui constitue une recrue de premier plan pour cette saison 2018/2019." Ainsi se conclut le dernier communiqué en date de l'OL, où le club a annoncé mettre fin aux négociations avec Liverpool au sujet d'un transfert de Nabil Fekir.



La presse anglaise et française donnait pourtant le départ du milieu offensif de 24 ans comme imminent, en avançant un montant de 60 à 70 millions d'euros, ce qui aurait constitué un record pour l'OL après celui d'Alexandre Lacazette à Arsenal l'été dernier.

Alors que la route vers Anfield semblait sans embûche, elle semble maintenant conduire le capitaine lyonnais à la case départ. Comment expliquer ce revirement soudain d'un transfert que beaucoup de monde pensait déjà bouclé ? 3 questions pour y voir plus clair.

1. Un désaccord sur le timing de la vente ?

C'était l'une des grosses annonces de ce début de mercato : Nabil Fekir, l'OL et Liverpool se seraient entendus pour une vente directe de l'attaquant. Si la rumeur évoquait un prix de 65 millions d'euros plus des bonus, le Président de l'Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas avait prévenu que le transfert ne se ferait ni avant, ni pendant la Coupe du Monde.



Tout cela, avant de formellement démentir les rumeurs jeudi 7 juin : "Non, c'est faux. Le transfert n'est pas fait et encore moins à ce tarif".



Toutefois, du coté de Liverpool, les recruteurs n'ont pas lâché la pression. Au point d'obtenir de faire passer une visite médicale à Nabil Fekir cette semaine, directement dans les locaux de Clairefontaine. La position de Didier Deschamps étant claire à ce sujet : personne ne sort du centre technique, et les transferts doivent être réglés avant le départ en Russie.

2. La visite médicale, la principale raison ?

Une visite médicale intervient habituellement après que le transfert ait été entendu, ce qui laisse penser que l'OL et Liverpool ont pu parvenir, à un moment donné, à un accord. Mais alors, comment expliquer ce revirement soudain de situation, suivis du communiqué lyonnais mettant fin à la négociation ?



On peut penser que la grave blessure de Nabil Fekir survenue en 2015 n'y est pas étrangère. Cette année le capitaine lyonnais a été absent plusieurs semaines en raison du nettoyage de son articulation blessée. L'examen médical mené par Liverpool a pu conduire les dirigeants des Reds à revoir leur offre à la baisse, déclenchant immédiatement la réaction de l'OL.

Nabil Fekir reste à l’OL https://t.co/RiE3st94Vq — Olympique Lyonnais (@OL) 9 juin 2018

3. L'OL peut-il mieux vendre son joueur ?

Dans son dernier communiqué, samedi 9 juin, le club n'exclut pourtant pas un transfert après la Coupe du Monde, rappelant par la même le désir de Nabil Fekir de rejoindre les Reds.



Le club rhodanien ne semble donc pas pressé de conclure, d'autant qu'un Mondial réussi pour le meneur de jeu français pourrait attirer d'autres clubs sur l'affaire, et encore faire grimper les prix. Ce qui est non sans rappeler le cas de Samuel Umtiti, qui avait brillé lors de l'Euro 2016 et permis à l'OL de mieux négocier son transfert au FC Barcelone.