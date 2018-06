et Nicolas Georgereau

publié le 07/06/2018 à 11:47

La Coupe du Monde en Russie débute dans quelques jours (14 juin-15 juillet) mais déjà le voile se lève sur la saison 2018-2019 de Ligue 1 Conforama. De retour sur le trône de champion de France, le PSG la lancera le vendredi 10 août à Caen, 16e du dernier exercice. Paris terminera chez un promu, Reims, le samedi 25 mai.



La première affiche de la 81e saison du championnat de France de première division est prévu le dimanche 2 septembre, entre Monaco et Marseille. Comme l'an passé (2-2), c'est au Vélodrome que le premier acte du classique OM-PSG se jouera, le dimanche 28 octobre. Match retour le dimanche 17 mars au Parc des Princes.

Le derby entre l'OL et Saint-Étienne se déroulera d'abord chez les Lyonnais, les Verts accueillant la seconde manche le dimanche 20 janvier. Enfin, le match retour entre les deux Olympiques, Lyon et Marseille, se jouera à deux journées de la fin, sur la pelouse de l'OM. Ces dates doivent être encore validées et adoptées par le conseil d'administration de la Ligue de football professionnel.