publié le 22/01/2019

Il y a avait Jimmy Briand, il y aura désormais Moussa Dembele. Dans le cœur des supporters lyonnais, l'attaquant français a forcément marqué des points précieux dimanche 20 janvier, date où l'Olympique lyonnais se déplaçait à Geoffroy Guichard pour affronter l'AS Saint-Étienne.



À la 95e minute de la rencontre, dans les ultimes secondes du temps additionnel, Moussa Dembele a profité d'une perte de balle adverse et d'un bon centre de Léo Dubois pour tromper la vigilance de Stéphane Ruffier d'une tête millimétrée alors que les deux plus grands ennemis du football français se dirigeaient vers un match nul.



Un but synonyme de victoire, de derby mais surtout de délivrance. Du moins, c'est ce qu'espère le peuple lyonnais. Arrivé à la fin du mercato d'été pour succéder à Mariano Diaz à la pointe de l'attaque, l'international espoirs est particulièrement scruté entre Rhône et Saône.

Un finisseur remarquable

Il faut dire que les attentes sont grandes alors que l'Olympique lyonnais a déboursé 22 millions d'euros pour s'attacher les services de l'ex-attaquant du Celtic Glasgow, passé par le centre formation du Paris-Saint-Germain.

Auteur de 32 buts lors de sa première saison en Écosse, il confirme l'année suivante avec 16 buts inscrits toutes compétitions confondues, selon les statistiques disponibles sur le site soccerway.

Des performances, auxquelles il faut également ajouter 9 passes décisives chaque année, qui ont forcément attiré le regard de l'hexagone. Mais son retour en France ne s'est pas passé comme prévu. Avec seulement huit titularisations depuis le début de la saison, Moussa Dembele peine à s'imposer.

Il faut se réadapter au niveau de la L1 française, qui est beaucoup plus élevé Sylvain Ripoll Partager la citation





Pourtant, avec six buts et trois passes décisives en Ligue 1, les statistiques de l'ancien prodige du Celtic sont loin d'être ridicules. "Il a très vite et très tôt réussi à l’étranger. Il faut se réadapter au niveau de la L1 française, qui est beaucoup plus élevé (...) Il reste calme et garde confiance en lui, malgré un temps de jeu qu’il aimerait supérieur", a expliqué son sélectionneur en équipe de France espoirs, Sylvain Ripoll, dans les colonnes du Parisien courant janvier.



Memphis/Dembele, une duo envisageable ?

Meilleur buteur de Lyon depuis le début du championnat, au même niveau que Nabil Fekir et Houssem Aouar, Moussa Dembele fait aujourd'hui office de "supersub". Une sorte de remplaçant de luxe à Memphis Depay, auteur de cinq buts de son côté.



Un statut qui pourrait vite lasser le jeune attaquant de 22 ans. S'il manque clairement d'influence sur le jeu des siens à l'heure actuelle, contrairement à son coéquipier néerlandais, son sens du but, sa puissance et son jeu en profondeur peuvent devenir des atouts importants pour une équipe sur courant alternatif.



Au point de s'imposer à la pointe de l'attaque lyonnaise ? S'il est difficile d'imaginer Memphis Depay prendre place durablement sur le banc, une cohabitation des deux attaquants lyonnais pourrait être envisageable. Dans un système en 4-4-2 losange ou encore 4-2-3-1 si le Néerlandais (re)prenait place dans le couloir gauche.

C'est important de lui maintenir notre confiance et de le faire enchaîner Bruno Génésio Partager la citation





Une chose est sûre, comme joker de luxe ou titulaire, Bruno Génésio, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, compte sur son attaquant. "Je trouve que vous êtes assez sévère avec lui, on oublie que c'est encore un très jeune joueur, qu'il arrive dans un nouveau club. C'est important de lui maintenir notre confiance et de le faire enchaîner le plus possible", expliquait-il en conférence de presse début janvier.