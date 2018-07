publié le 25/07/2017 à 13:56

C'est sans doute le transfert qui fait le plus de bruit dans ce mercato estival. Depuis plusieurs jours, les rumeurs autour d'une possible arivvée de Neymar, actuellement au FC Barcelone, à Paris, ne cessent de se contredire. Entre les médias catalans, les joueurs du Barça et les commentaires des deux clubs, le flou demeure concernant l'avenir de l'attaquant brésilien, qui ne fait rien pour le dissiper. S'il rejoignait Paris, le numéro 10 brésilien deviendrait le joueur le mieux payé du monde.



Récemment, c'est un tweet de son (toujours) coéquipier Gerard Piqué qui a douché les espoirs des supporters de Paris. Le Catalan a en effet pris un selfie avec son complice avec un commentaire sans équivoque : "Se queda", soit, en espagnol, "il reste". Un message clair qui se veut rassurant pour les fans du Barça. Pourtant, ce tweet ne met pas fin aux soupçons de transfert.

Neymar constituerait son équipe au PSG

Dans Le Parisien daté du mardi 25 juillet, on apprend que, s'il "n'aurait pas encore pris de décision définitive", Neymar aurait détaillé ses préférences au club de la capitale. Le quotidien rappelle que l'objectif du joueur serait de remporter, enfin, le Ballon d'or. Il a besoin d'être la star de l'équipe - ce qu'il ne peut pas être avec Messi à Barcelone - en plus d'être bien entouré.

Il aurait alors cité les noms de Daniel Alves et Philippe Coutinho. Le premier a bien intégré le PSG, mais le second serait convoité par... Barcelone. Au PSG, déjà, quelques-uns de ses partenaires en équipe nationale pourraient l'accueillir, à l'instar de Thiago Silva, Marquinhos et Lucas. Ce dernier, que Neymar souhaiterait voir rester à Paris, a d'ailleurs réagi sur les réseaux sociaux à ce grand flou du mercato.

Les médias dans l'attente de sa décision finale

Et si les joueurs de Unai Emery tentent de le convaincre à coups de "likes" sur Instagram, Neymar n'aurait toujours pas pris sa décision. C'est ainsi qu'il faut relativiser les annonces faites par d'autres joueurs que lui. Comme l'explique un spécialiste au Parisien, "quand Neymar aura fait son choix, soyez certains qu'il ne laissera pas à Piqué le soin de l'annoncer. C'est lui ou le club dans lequel il officiera la saison prochaine qui s'en chargera".



En attendant, chaque jour apporte son lot d'informations qui se contredisent avec celles de la veille. Comme le soulignait, avec humour, le magazine So Foot, les médias ne sont pas prêts de sortir des spéculations hâtives, tant que la décision officielle n'est pas tombée.

Le point sur les rumeurs autour de #Neymar pic.twitter.com/LgheibmKuF — SO FOOT (@sofoot) 21 juillet 2017