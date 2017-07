publié le 22/07/2017 à 13:08

Et si une nouvelle étape était franchie dans la saga de l'été qui verrait Neymar quitter le Barça pour rejoindre le PSG ? En effet, selon le journal espagnol As (à tendance madridiste) le prodige brésilien aurait rencontré le président du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu, afin de lui signifier son envie de quitter le club catalan. Une rencontre qui a eu lieu à la fin d'un entraînement des Blaugrana lors de leur tournée aux États-Unis et à l'issue de laquelle les deux hommes se sont quittés les visages fermés, rapporte le quotidien.



Neymar serait donc prêt à partir, et si la clause libératoire de 220 millions d'euros est activée, le FC Barcelone ne pourra pas s'opposer au départ du "N" de sa MSN (Messi-Suarez-Neymar). C'est pour quoi Bartomeu aurait demandé un peu de temps à son joueur, sans doute afin de trouver un remplaçant à la stature assez importante pour faire passer la pilule du transfert aux Socios.

Pour ce faire, les médias catalans ont évoqué la piste venant vers Paulo Dybala. L'attaquant argentin de la Juventus, valeur montante du football mondial qui a donné une leçon au Barça en quarts de finale de Ligue des champions, pourrait être le remplaçant de Neymar. Mais il faudra pour cela que Barcelone lâche un énorme chèque pour faire céder les Turinois. Le Barça pourrait vouloir boucler l'arrivée d'une grosse pointure avant le départ de Neymar afin que leur futur trésor de guerre ne fasse pas bondir les prix des joueurs qu'ils convoiteraient.