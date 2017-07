publié le 12/07/2017 à 16:24

Est-ce le premier signe d'un vent nouveau sur le club de la capitale ? Dépossédé de son titre de champion de France par Monaco, stoppé avec fracas par le FC Barcelone en 8es de finale de la Ligue des champions après trois échecs en quarts, le PSG s'offre un grand nom du football mondial pour la première fois depuis août 2015 et la signature de l'Argentin Angel Di Maria en provenance de Manchester United. Alors qu'il allait s'engager avec le Manchester City de Pepe Guardiola, son ancien coach au Barça, le Brésilien Dani Alves, en fin de contrat avec la Juventus Turin, a dit oui à Paris. Il s'est engagé pour deux saisons.





Après un autre latéral, gauche pour sa part, l'Espagnol Yuri Berchiche (27 ans, Real Sociedad), le PSG tient ainsi sa deuxième recrue de l'été et envoie un message fort au reste de la concurrence. Oui, il est encore capable d'attirer un élément vainqueur de trois Ligue des champions (2009, 2011, 2015), sélectionné à 100 reprises avec le Brésil (7 buts). Certes, à 34 ans, Daniel Alves da Silva n'est certainement pas un joueur d'avenir. Mais ses derniers mois sous le maillot de la Juve ont prouvé qu'il était bien inscrit dans le présent, capable de performances de très haut niveau sur son côté droit.

Positionné au milieu dans le 3-4-3 de Massimiliano Allegri, le joueur aux innombrables tatouages s'est notamment montré éblouissant contre Monaco en demi-finale de Ligue des champions. Deux passes décisives pour l'Argentin Gonzalo Higuain à l'aller en Principauté (0-2), dont une d'une sublime talonnade, encore une offrande avant d'y aller de son but, magistral en reprise de volée, au retour (2-1) : Dani Alves a quasiment sorti l'ASM à lui seul. Décisif comme avec tous ses clubs précédents (43 buts et 157 dernières passes en 693 rencontres chez les professionnels), le natif de Juazeiro continue d'arpenter son couloir, même si son repli défensif laisse parfois à désirer.

Culture de la gagne

Dani Alves face à Zlatan Ibrahimovic le 2 avril 2013 Crédit : AFP/ K.Tribouillard

Arrivé en Europe en 2002 au FC Séville avant de devenir un pilier du Barça de 2008 à 2016 - où son absence s'est d'ailleurs grandement fait sentir la saison passée -, Alves doit apporter, outre ses qualités techniques et son sens du jeu, cette culture de la gagne en déclin depuis le départ de Zlatan Ibrahimovic. Caractère affirmé en dehors comme sur les terrains, il ne vient assurément pas pour jouer les doublures du Belge Thomas Meunier et aurait reçu la garantie de jouer tous les matches "qui comptent". L'Ivoirien Serge Aurier, lui, va probablement quitter Paris comme il le souhaitait.



Recruter Alves au nez et à la barbe de City, c'est aussi enrôler un élément populaire sur les réseaux sociaux (plus de 8 millions d'abonnés sur Twitter contre 1,5 pour Edinson Cavani), connu sur tous les continents, à l'heure où Paris cherche à se développer plus encore à l'international.



Enfin, le président Nasser Al-Khelaïfi, le nouveau directeur sportif Arturo Henrique et l'entraîneur Unai Emery commencent à répondre au souhait de Marco Verratti : "Faire une grande équipe". L'Italien de 24 ans serait ainsi "très content de rester". Est-ce que cela sera suffisant ?