publié le 23/07/2017 à 13:58

Un attaquant ça coûte cher. Et quand c'est une star mondiale, ça coûte très cher. D'autant plus quand le joueur arrive de Premier League, championnat le plus riche du monde, alors la note devient très salée. Le PSG serait confronté à cette situation en ce moment sur le dossier Alexis Sanchez, l'attaquant chilien d'Arsenal que le club souhaiterait engager. En effet, selon The Mirror, le joueur aurait posé ses conditions salariales au Paris Saint-Germain et celles-ci sont loin d'être modestes.



Ainsi, l'ancien du FC Barcelone demanderait plus de 550.000 euros... par semaine pour signer dans la capitale. Des prétentions exorbitantes qui feraient du Chilien un joueur à 29 millions d'euros par an. Actuellement, les plus gros salaires du PSG (Thiago Silva, Cavani, Di Maria) émargeraient à 14 ou 16 millions par an. Sanchez casserait ainsi la grille salariale du club parisien mais ce dernier semble de toute façon enclin à faire d'énormes efforts pour se renforcer cet été.

Rappelons ainsi que les informations concernant le dossier Neymar évoquent des sommes d'un autre calibre. Outre un transfert à 220 millions d'euros, le Brésilien pourrait toucher une prime à la signature pharaonique et un salaire à plus de 40 millions annuels. Un effort global sur 5 ans (durée supposée du contrat) qui flirte avec les 500 à 600 millions auxquels consentiraient sans doute les Qataris pour l'immense star internationale de 25 ans, largement "bankable". En sera-t-il de même pour le Chilien de 29 ans ? D'autant qu'Arsène Wenger ne veut pas lâcher son meilleur joueur, bien qu'il va entamer sa dernière année de contrat, avec un risque de le voir partir libre dans un an.