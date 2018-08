publié le 08/08/2018 à 12:51

Malgré l'échec de son transfert à Liverpool, les portes de la Premier League ne sont pas totalement fermées pour Nabil Fekir. La situation du capitaine lyonnais, qui vient juste de reprendre le chemin de l'entraînement avec son club formateur, demeure floue à l'aube de la nouvelle saison.



Si son président, Jean-Michel Aulas, ne cesse de clamer que le meneur de jeu français, auteur d'un exercice particulièrement abouti l'année dernière, sera toujours un Gone en septembre prochain, certaines rumeurs laissent planer le doute malgré tout.

Selon les informations de France Football, un autre club anglais serait sur le dossier : Chelsea. L'équipe londonienne, qui ne serait pas refroidie par le volte-face de Liverpool après la visite médicale, pourrait en effet passer la seconde alors que le mercato estival s'achève jeudi jeudi 9 août outre-Manche. "Le dossier est compliqué mais l'escouade londonienne a les moyens de convaincre Fekir", explique l'hebdomadaire spécialisé.

Un véritable projet de jeu

En effet, Antonio Conte parti, Maurizio Sarri a pris les commandes de Chelsea et pourrait proposer un style de jeu, tourné vers l'avant et la possession. À Naples, il n'a cessé d'imposer sa marque de fabrique, un rythme extrêmement soutenu où les joueurs maîtrisent le jeu court et au sol en faisant tourner au maximum le cuir.



C'est pourquoi le technicien italien aime particulièrement les manieurs de ballon particulièrement techniques et rapides, capable de faire la différence dans de petits espaces. Un vision footballistique qui colle parfaitement à celle de Nabil Fekir, comme il l'a prouvé avec son club ou avec l'équipe de France, où il était un joker de luxe pendant la Coupe du Monde en Russie.

Se contenter de l'Europa League ?

Si le meneur de jeu a affiché ses envies d'ailleurs dès la fin de la saison dernière, la qualification lyonnaise en Ligue des champions pourrait rebattre les cartes alors que Chelsea, cinquième de Premier League l'année dernière, disputera seulement l'Europa League. Va-t-il se priver de la plus belle des compétitions européennes une année de plus ?



Interrogé à ce sujet pour son retour à Tola Vologe, centre d'entraînement de l'Olympique Lyonnais, Nabil Fekir a bien entendu botter en touche. "Comme vous le voyez, je suis à Lyon. Je suis très bien ici. Mais le mercato est encore long et tout va très vite dans le football" a-t-il confié tout en espérant que l'OL allait "vivre une très belle saison". Avec ou sans lui, la question demeure.