EN DIRECT - Lyon-Nice, Marseille-Amiens... Suivez le multiplex de la 38e journée

publié le 19/05/2018 à 20:30

Battu en finale de l'Europa League, l'Olympique de Marseille sera-t-il également privé de Ligue des champions la saison prochaine via le championnat ? C'est l'un des principales questions de ce multiplex de la dernière journée. Trois jours après sa défaite contre l'Atlético de Madrid, l'OM abat sa dernière carte pour jouer dans la cour des grands en septembre. Mais son destin ne dépend pas que de lui.



Pour ne pas terminer à cette 4e qu'ils occupent et qui les renverrait en Europa League, les hommes de Rudi Garcia doivent battre Amiens (12e) et compter sur un nul (ou une défaite) de Lyon (3e avec un point d'avance) face à Nice (6e). Avec trois longueurs d'avance sur les Marseillais et une meilleure différence de buts, Monaco (2e) peut aborder tranquillement son déplacement à Troyes (19e), qui joue sa survie en Ligue 1.

Rappelons donc que les 2e et 3e accompagneront directement le PSG en phase de poules de la Ligue des champions à la rentrée, que Rennes disputera l'Europa League et que Metz est mathématiquement relégué en Ligue 2. Le 19e le sera aussi. Le 18e, pour l'heure Toulouse, jouera un barrage contre . Une place en Europa League reste à attribuer à Nice, Bordeaux ou Saint-Étienne. Verdict sur les coups de 22h50.

21h40 - Et de 3 pour les Verts contre Lille, doublé de Hamouma.



21h36 - Lyon cherche le penalty par Fekir puis Depay mais l'arbitre ne fille rien. Toujours 0-1 pour Nice.



21h32 - Nantes fait une première différence face à Strasbourg grâce à Dubois. 1-0.



21h31 - Poteau en faveur de l'OL, Traoré n'est pas récompensé. 0-1 face à Nice.



21h30 - Marseille ne mène plus que 2-1 face à Amiens après la réduction du score de Konaté.



21h21 - Monaco marque à Troyes par Lopes. L'ASM s'envole vers la 2e place.



20h20 - But de Sliti pour Dijon contre Angers. 1-0.



21h18 - Montpellier égalise à Rennes grâce à Mbenza.



21h17 - Nice ouvre le score à Lyon grâce à Pléa. Gros coup dur pour l'OL. Quelques secondes plus tard, Mitroglou double la mise pour l'OM. Marseille compte 2 points d'avance sur Lyon à la 3e place, directement qualificative pour la Ligue des champions.



21h16 - 2-0 pour Bordeaux à Metz après ce but de Malcom.



21h13 - Saint-Étienne doublent la mise face au Losc. 2-0. But de Hamouma. Les Verts restent néanmoins 7es, devancés à la différence de buts par Nice et Bordeaux.



21h13 - Rennes ouvre le score face à Montpellier par Hunou. 1-0.



21h10 - Bordeaux ouvre le score à Metz grâce à Braithwaite, mais surtout, l'OM marque face à Amiens par Morgan Sanson. L'OM dépasse provisoirement Lyon à la 3e place.



21h07 - Les Verts ouvrent le score face à Lille grâce à Jonathan Bamba et rejoignent Nice à la 6e place.



21h00 -Bonsoir et bienvenue à toute et à tous pour suivre cette dernière journée de cette saison 2017-2018 de Ligue 1.