publié le 15/01/2019 à 18:02

Régulièrement critiqué pour son inefficacité en équipe de France en dépit de ses 33 buts en 87 sélections, Olivier Giroud va-t-il une fois encore faire taire tous ses détracteurs en signant un improbable contrat avec le FC Barcelone ? Poussé sur le banc des remplaçants à Arsenal puis vers la sortie, l'actuel attaquant de Chelsea, 32 ans, serait dans le viseur du Barça, assure le quotidien ibérique Sport, mardi 15 janvier.



Si la priorité des Catalans dans l'optique de trouver une doublure à l'Uruguayen Luis Suarez cet hiver se nomme Cristhian Stuani, Uruguayen de 32 ans évoluant à Gérone, Giroud a aussi un profil séduisant pour Ernesto Valverde, l'entraîneur des Blaugranas. Les atouts de l'international français : présence physique du haut de son mètre 93, expérience du très haut niveau... et pas cher sur le marché des transferts en cette période de l'année à six mois de son contrat à Londres.

Stuani, 3e meilleur buteur du championnat espagnol (12 réalisations) derrière Lionel Messi (17) et Suarez (14) obligerait pour sa part le Barça à débourser au moins 15 millions d'euros, le montant de sa clause libératoire. Or, il ne représente pas plus le long terme que Giroud, qui ne restera forcément pas insensible si les contacts se confirment. Même pour s'asseoir régulièrement sur le banc des remplaçants.

#PortadaSPORT | Esta es la portada de SPORT, con Stuani como gran protagonistahttps://t.co/tBZZlTPkFK pic.twitter.com/7LdMJESXGD — Diario SPORT (@sport) 14 janvier 2019