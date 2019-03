Mercato : Mario Balotelli a "envie de rester" à Marseille

et AFP

publié le 09/03/2019 à 13:49

"J'ai envie de rester" à l'Olympique de Marseille, a déclaré l'attaquant italien Mario Balotelli dans une interview au quotidien La Provence samedi 9 mars, à la veille d'un match important opposant l'OM à Nice, son ancien club.



L'ancien attaquant des Aiglons confirme que sa fin de contrat a été difficile sur la côte d'Azur : "Je n'avais plus la tête à Nice lors des cinq premiers mois de la saison, je n'étais pas à Nice", concède-t-il. Balotelli semble heureux à Marseille, où "c'est un peu comme à Naples" en Italie. "On lui en veut, c'est sûr. On aurait aimé que tout le monde soit concerné lors de la première partie de saison", grince le défenseur niçois Malang Sarr.

"Mon contrat se termine à la fin de l'année (en juin, ndlr). Après, on va discuter. J'ai dit à mon agent que j'étais bien ici. J'ai envie de rester", a dit "Super Mario" au quotidien régional. "Mon envie de rester est là, je veux rester. Après, c'est différent si tu joues la Ligue des champions ou la Ligue Europa. (...) C'est pour ça que je veux tout faire pour finir deuxième ou troisième", ajoute-t-il.

Arrivé à la fin du mercato d'hiver, libéré par Nice qu'il retrouve dimanche à 21 heures pour la 28e journée de Ligue 1, Balotelli a déjà marqué 4 buts en six matches, contribué au redressement de l'OM qui a remporté quatre matches avec "Balo" pour une défaite et un nul. Balotelli est bien l'atout N.1 de Marseille, et le premier danger pour Nice. "Son état d'esprit collectif se résume à cet épisode", l'encense Rudi Garcia.