Mercato : le PSG songerait aussi à attirer Paul Pogba

L’échec de la saison dernière a fait bouger beaucoup de choses au PSG. Plusieurs postes, dont la défense et le milieu de terrain, ont été renforcés par les arrivées d'Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Georginio Wijnaldum, et ce dernier secteur devrait encore évoluer. Paul Pogba, le milieu de terrain de 28 ans de Manchester United et de l’équipe de France, aurait confirmé sa volonté de venir jouer en France pour le club parisien, selon les informations de L'Équipe.

Formé au Havre, le grand milieu de terrain (1m91) n'a jamais joué en professionnel en France. Repéré très tôt par Manchester United, il s'y envole à ses 16 ans, avant de passer pro chez les Mancuniens en 2011. Après une saison presque blanche, il prend la direction de la Juventus en Italie, ou il explose véritablement. Il reste 4 ans à la Vielle Dame avant de retourner à Manchester United en 2016. Il compte désormais plus de 200 matchs sous le des Red Devils.

En fin de contrat en juin 2022, Manchester United n'a toujours pas prolongé le champion du monde 2018 mais n’a pas envie de le laisser partir libre, la vente cet été est donc privilégiée. Si le club anglais demanderait autour de 50 millions d’euros, le PSG serait prêt à débourser cette somme, mais le club de la capitale va devoir dégraisser son effectif.

Beaucoup de noms font parties des rumeurs de départs afin d'alléger les charges parisiennes. Seraient les plus à même de partir : le gardien Alphone Aréola, prêté lors des deux derniers exercices, l'ailier Pablo Sarabia, ou encore le défenseur allemand Thilo Kehrer, qui vient de céder son numéro 4 à Sergio Ramos.