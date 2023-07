Mercato : l'OM, le Real, Leipzig qui insiste pour Openda... Ce qu'il faut retenir de ce mercredi

Si le mercato demeurera agité jusqu'au dernier moment, lors de sa clôture le 1er septembre à minuit, les équipes tentent de ne pas attendre l'ultime et de céder au "panic-buy". Ce mercredi 5 juillet, les rumeurs ont bruissé, notamment du côté de l'OM qui cherche un attaquant (au moins). Et les Phocéens auraient pour cible Iliman Ndiaye, attaquant international sénégalais. Le joueur, qui sort d'une saison intéressante avec Sheffield, en deuxième division anglaise, aurait tapé dans l'œil de Marseille, selon le journaliste italien Fabrizio Romano.

Pablo Longoria et son équipe tentent par ailleurs de convaincre Alexis Sanchez de rester sur le Vieux Port. Le Chilien s'est vu proposer un contrat avec un salaire supérieur à ce qu'il avait la saison passée, selon RMC Sport. Mais la tendance resterait à un départ de l'ancien du Barça. L'Olympique de Marseille prospecte afin de compléter son effectif avant le début de ses joutes européennes, et ce, dès le 8 août dans le cadre du barrage de Ligue des champions.

Leipzig dégaine (encore) pour Openda

Plus au nord, le RC Lens voit le RB Leipzig fondre sur l'attaquant Loïs Openda. Les Sang et Or ont reçu une quatrième offre de la part du club allemand, révèle Foot Mercato. Elle serait de 43 millions d'euros auxquels s'ajouteraient des bonus, soit une somme proche des 50 millions réclamés par les Lensois.

En parlant de "pépite" offensive, le Real Madrid pourrait rafler celle qui excite tous les cadors européens, et elle arrive de Turquie. Arda Güler, milieu de terrain de Fenerbahçe, aurait donné son accord pour rejoindre les Merengue, selon la presse espagnol. Le champion d'Europe 2022 continue sa politique d'achat de futures stars (Vinicius, Valverde, Rodrigo...), à des prix moindres qu'après leur éclosion. Dans le cas d'Arda Güler, la somme serait de 20 millions, selon Fabrizio Romano.

