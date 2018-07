publié le 30/01/2018 à 15:34

Particulièrement animé chez les Verts de Saint-Étienne mais plutôt calme ailleurs, en Ligue 1 comme en Angleterre, en Espagne, en Italie ou en Allemagne, le mercato hivernal 2018 va-t-il s'emballer dans la dernière droite ? À moins de deux jours de la clôture de ce marché d'ajustement, Manchester City a frappé un grand coup en recrutant le défenseur central Aymeric Laporte (23 ans, Athletic Bilbao) pour une somme évaluée à 65 millions d'euros, mardi 30 janvier.



D'autres mouvements d'importance pourraient suivre. Outre-Manche, la situation d'Olivier Giroud est la plus observée. Déjà barré par son compatriote Alexandre Lacazette à la pointe de l'attaque d'Arsenal, le Français de 31 ans deviendra le choix numéro 3 d'Arsène Wenger en cas d'arrivée, probable, du gabonais de Dortmund Pierre-Emerick Aubameyang. Dès lors, un départ semble inéluctable.

"C'est clair qu'au niveau du temps de jeu c'est insuffisant", avertissait Guy Stéphan, l'adjoint de Didier Deschamps, début décembre. Pour être sûr d'être retenu avec l'équipe de France lors du Mondial en Russie en juin prochain, Giroud doit jouer un minimum. Selon de nombreuses sources, son avenir pourrait se situer chez l'un des principaux rivaux des Gunners, Chelsea. Les Blues cherchent un élément de son profil : grand (1,92 m), expérimenté. L'ancien Montpelliérain, lui, souhaite rester à Londres.

Lucas attendu à Tottenham

Autre épicentre attendu de ces dernières heures de transactions possibles, le PSG. Nombre d'observateurs s'attendaient à voir le Français Hatem Ben Arfa, le Brésilien Lucas et/ou les Argentins Javier Pastore et Angel Di Maria changer d'air cet hiver. Le premier s'entête mais n'aurait de toute façon pas rapporté grand chose au club de la capitale. Les trois autres, en revanche, doivent permettre à Paris de récupérer de coquettes sommes. Mais ce n'est pas si simple.



Pour Di Maria, étincelant ces dernières semaines, il n'est plus question de départ. Pour Pastore, l'Inter Milan reste à l'affût pour un prêt, ce qui ne satisfait pas le futur adversaire du Real Madrid ; l'entraîneur Unai Emery souhaite en outre que son milieu offensif "reste", car "c'est mieux pour l'équipe". Comme Giroud, Pastore a toutefois besoin de jouer pour aller au Mondial.



Reste le dossier Lucas, le plus avancé, le plus intéressant pour les deux parties. Les Anglais de Tottenham seraient disposés à débourser plus de 25 millions d'euros pour relancer l'attaquant de 25 ans, qui ne joue plus du tout cette saison après avoir brillé durant la précédente.