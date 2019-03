publié le 03/03/2019 à 20:00

L'OM n'a plus le droit à l'erreur. Les Olympiens ont grillé tous leurs jokers et ne peuvent plus perdre de terrain dans la course au podium. Surtout que les hommes de Rudi Garcia affrontent Saint-Étienne, un rival direct pour les places européennes, ce dimanche 3 mars au Vélodrome.





"C'est le 4e, si on gagne, on passe devant ; sinon on décroche un peu, donc victoire obligatoire", résume Boubacar Kamara, titulaire en défense centrale depuis huit matches, et artisan du redressement de l'OM. Avec dix points sur douze possibles sur les quatre derniers matches, la crise s'est petit à petit éloignée de la citée phocéenne.

L'occasion est donc rêvée pour Florian Thauvin et ses coéquipiers d'accrocher un "gros" poisson à leur tableau de chasse alors qu'ils n'ont signé qu'une seule victoire contre un des huit premiers de la Ligue 1 cette saison, Strasbourg (3-2).

Mais Saint-Étienne entend bien perturber le renouveau marseillais. Pour cela, les Verts comptent sur Wahbi Khazri, qui n'a plus trouvé le chemin des filets depuis le 16 janvier dernier... face à Marseille. L'international tunisien avait alors inscrit un doublé pour offrir la victoire aux siens.