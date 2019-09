Lyon-PSG : l'OL remporte le Trophée des championnes

OL : Amel Majri a inscrit le seul et unique but de Lyon samedi 21 septembre lors du Trophée des championnes

publié le 21/09/2019 à 17:48

L'Olympique lyonnais a remporté le Trophée des championnes au bout du suspense samedi 21 septembre. Après un score nul (1-1) à la fin du temps réglementaire, les joueuses de Jean-Luc Vasseur se sont imposées au tirs au but (4-3) contre le Paris Saint-Germain.

Sous les yeux de Noël Le Graët, le président de la FFF, et de Jean-Michel Aulas, le premier responsable d'un gros club français à avoir investi sérieusement dans le foot féminin, l'OL n'a pas forcé en début de match mais a quand même ouvert le score grâce à un superbe but de son attaquante Amel Majri.

Bien lancée dans la surface parisienne par Ada Hegerberg, Majri, en pivot, au coin des six mètres, a pu ajuster un tir brossé en pleine lucarne, du gauche, sur lequel Christiane Endler a dû s'avouer vaincue (31).

L'attaquante afghane du PSG Nadia Nadim a répliqué juste avant la pause (43e). À égalité à l'issue du temps réglementaire, les deux équipes ont eu recours à une séance de tirs au but où Marie-Antoinette Katoto et Grace Geyoro ont raté leur tentatives. Côté lyonnais, Eugénie Le Sommer avait heurté le poteau et manqué son tir au but.