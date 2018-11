Des proches de Karim Benzema placés en garde à vue

publié le 13/11/2018 à 15:42

Selon nos informations, trois proches du footballeur Karim Benzema, deux hommes et une femme, ont été placés en garde à vue ce mardi 13 novembre, à la police judiciaire de Paris. Ils sontsoupçonnés d'être impliqués dans une possible tentative d'enlèvement, dans le but de récupérer une somme d'argent - environ 50.000 euros - qui appartenait au footballeur.



Ce différend financier pourrait être à l'origine du kidnapping raté de Léo D., le 7 octobre dernier. Cet homme de 33 ans, décrit comme gravitant dans l'entourage du joueur du Real Madrid, accuse des proches de Karim Benzema d'avoir essayé de le kidnapper devant un bar à chicha Paris (XIIIe), le dimanche 7 octobre, après le match PSG-OL.

Ils auraient tenté de récupérer ces 50.000 euros dont le plaignant jure qu’ils ont été saisis par la douane marocaine. La victime devrait être confrontée aux trois personnes placées en garde à vue dans l’après-midi.