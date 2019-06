publié le 01/06/2019 à 12:10

La grand-messe du football a des allures très britanniques… Après la suprématie du Real Madrid, vainqueur des trois dernières éditions, Liverpool et Tottenham s'affrontent en finale de la Ligue des champions ce samedi 1er juin (21 heures).



Au stade Metropolitano de l'Atlético de Madrid, les "Reds" de Jürgen Klopp s'avancent en grands favoris. Un statut assumé par le latéral anglais Trent Alexander-Arnold : "On est favoris parce qu’on est déjà aller en finale de la Ligue des champions et eux, jamais. Après, cette finale va quand même être un combat jusqu’au bout", a-t-il expliqué en conférence de presse.

Finalistes malheureux l'année dernière, les coéquipiers de Mohamed Salah, la star égyptienne, entendent bien ramener la coupe aux grandes oreilles, quatorze ans après leur dernier sacre européen, sur les bords de la Mersey après deux finales perdues en 2007 et 2018.

Tottenham veut "écrire l'Histoire"

Mais pour s'adjuger cette sixième victoire en C1, les "Reds" devront faire face à des surprenants "Spurs". Les coéquipiers d'Hugo Lloris, capitaine des Bleus et de Tottenham, ont déjoué tous les pronostics en poules, en quarts et en demies, au point de rêver d'un nouveau miracle en finale... avec peut-être le renfort in extremis de leur talisman Harry Kane, de retour de blessure.

Si on veut écrire l'Histoire, le plus important c’est de jouer comme quand on est enfant Mauricio Pochettino Partager la citation





Pour leur première finale de leur Histoire dans la prestigieuse compétition européenne, Mauricio Pochettino, l'entraîneur argentin, assure que ses joueurs sont "prêts". "On a confiance en nous et si on veut écrire l'Histoire, le plus important c’est de jouer libéré, de jouer comme quand on est enfant", a lancé le technicien argentin.



Dans la capitale espagnole, au moins 32.000 fans des deux camps devraient affluer ce samedi pour cette grande fête du sport... sous haute surveillance : face aux risques de débordements, les autorités ont déployé un dispositif de sécurité sans précédent avec 4.700 agents et un drone pour surveiller les mouvements de foule.