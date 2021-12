Ligue Europa Conférence : Tottenham-Rennes reporté pour huit cas de Covid

Le report, mercredi, de la rencontre de Ligue Europa Conférence entre Tottenham et Rennes, prévue jeudi 9 décembre à Londres, après que huit joueurs des Spurs ont été testés positifs au Covid-19, ravive les craintes autour de l'impact sur le football européen d'une reprise de la pandémie.

"Nous pouvons confirmer que notre match de Ligue Europa Conférence à domicile contre Rennes n'aura pas lieu demain", ont écrit les Spurs dans un communiqué en soirée, alors que l'équipe bretonne était déjà arrivée dans la capitale anglaise. "Les discussions se poursuivent avec l'UEFA et nous donnerons des informations sur le match en temps utile", ont-ils également ajouté.

Mais trouver une date sera extrêmement compliquée, Tottenham ayant six matches de championnat et de Coupe de la Ligue anglaise à son programme d'ici au 28 décembre. En milieu d'après-midi, la conférence de presse de l'entraîneur Antonio Conte s'était déroulée dans une ambiance pesante.

Combien de "Spurs" ont été testés positifs ? "Huit joueurs et cinq membres du staff", avait-il répondu, visiblement affecté par la nouvelle. Mardi, la presse anglaise avait évoqué six joueurs et deux membres du staff, mais le coronavirus semble gagner du terrain au sein du club, laissant craindre de nouveaux cas.

Le Stade Rennais a contesté mercredi soir, dans un communiqué, le report du match de Ligue Europa Conférence décidé et annoncé par Tottenham.

Le règlement de l'UEFA stipule normalement qu'il faut qu'une des deux équipes ait moins de 13 joueurs valides, ou pas de gardien de but, pour obtenir un report éventuel, mais face à une situation imprévisible, la raison a apparemment prévalu.

Au coude à coude avec le club néerlandais du Vitesse Arnhem pour décrocher la deuxième place du groupe G, qualificative pour un barrage d'accès aux huitièmes de finale de C4, Tottenham ne peut pas se permettre un forfait.