publié le 08/12/2020 à 21:37

Ce mardi, après 15 minutes de jeu, le match de Ligue des champions entre le PSG et le Basaksehir a été interrompu plusieurs minutes à cause d'une altercation entre un membre du staff de l'équipe turque et le 4e arbitre de la rencontre.

Ce dernier a été accusé de racisme envers Achille Webo, assistant coach du Basaksehir. "Why did you say negro ?" ("pourquoi avez-vous dit negro ?"), demande l'ex-international camerounais au 4e arbitre. Après plusieurs minutes, l'arbitre en question n'ayant pas été exclu, le staff des Turcs et les joueurs, suivis par ceux du PSG, ont pris la décision de quitter la pelouse.

Cet arbitre, Sebastian Coltescu, de nationalité roumaine, aurait justifié ses paroles par la traduction littérale du mot "noir", "negru" en Roumain, pour désigner Achille Webo à l'arbitre principal.

Basaksehir refuse de reprendre si l'arbitre accusé reste

Selon les informations de RMC Sport, l'UEFA aurait demandé aux deux clubs de reprendre le match à 22h, sans le quatrième arbitre en question, qui serait remplacé et placé dans le camion VAR. À 22h, les joueurs parisiens sont sortis des vestiaires, contrairement à ceux du Basaksehir, qui attendaient toujours que cet arbitre soit purement et simplement exclu.

"Le quatrième arbitre a dit -negro- devant tout le monde ! Si le quatrième arbitre est écarté du terrain, alors nous reprendrons. Si le quatrième arbitre reste sur le terrain, alors Basaksehir ne reviendra pas", a déclaré Göksel Gümüsdag à la chaîne de télévision turque TRT Spor.