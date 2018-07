PSG-Bayern - Tolisso, Ribéry, Coman... Où en sont les Français de Munich ?

publié le 27/09/2017 à 19:10

Durant près d'un siècle, de 1900 à 1994, aucun Français n'a porté les couleurs du Bayern Munich. Aujourd'hui, il y en a trois dans l'effectif du club sacré champion d'Allemagne à 27 reprises, dont un qui porte la lourde étiquette de joueur le plus cher jamais acheté outre-Rhin : Corentin Tolisso. Franck Ribéry, lui, est là depuis plus de 10 ans. Kingsley Coman y débute sa troisième saison. Jean-Pierre Papin avait ouvert la voie en 1994, suivi par Bixente Lizarazu (1997-2004, 2005-2006) puis Willy Sagnol (2000-2008) et Valérian Ismaël (2005-2007).



À l'heure de se frotter au PSG pour l'un des premiers grands chocs de cette saison 2017-2018, Ribéry, 34 ans, affiche toujours la même envie qu'à son arrivée en provenance de Marseille. Mais comme depuis trois ans, son rendement en ce début d'exercice est loin des périodes fastes 2007-2009 et 2011-2014 : aucun but en six apparitions.

Quand Carlo Ancelotti aligne son numéro 7 d'entrée sur l'aile gauche (quatre fois), il le sort systématiquement, principalement au profit de Coman, avec qui il doit se partager le poste.

Coman attend son heure

Du haut de ses 21 ans, le joueur formé au PSG (trois matches de Ligue 1 au compteur) a encore le temps de s'imposer en Bavière. Sa troisième saison depuis son prêt puis son transfert définitif de la Juventus Turion (21 millions d'euros) ressemble pour l'heure aux deux premières : de plus en plus de minutes joués en championnat, moins en Ligue des champions.



Annoncé comme un futur crack, l'international (13 sélections, un but en Bleu), Coman aura sûrement l'occasion, sur une pelouse du Parc des Princes qu'il n'a finalement foulé qu'une fois, de marquer de précieux points dans son duel avec Ribéry.

Tolisso, intégration réussie

Numéro 24 dans le dos, Tolisso a lui réussi ses débuts chez le géant allemand en marquant dès la première journée de championnat. Titulaire à quatre reprises et en Ligue des champions contre Anderlecht, il semble s'imposer dans le milieu à deux devant la défense, et supporter les 41,5 millions d'euros de son transfert.



Ses 160 matches sous le maillot lyonnais compensent sa jeunesse relative (23 ans) à ce poste. L'intégration réussie, reste à confirmer sur la durée, avec l'ambition de se faire également une place chez les Bleus pour le Mondial 2018.

Sagnol est là aussi

Ribéry, Coman et Tolisso côtoient chaque jour un quatrième Français : Willy Sagnol, 40 ans, nommé entraîneur adjoint d'Ancelotti en juin dernier. À l'instar de Zinédine Zidane avant lui à Madrid avec l'Italien, l'ancien latéral droit du Bayern, sélectionneur des Espoirs (2013-2014) et entraîneur de Bordeaux (2014-mars 2016) veut bénéficier d'une expérience supplémentaire dans l'ombre. Mercredi 27 septembre, il prendra place à la droite du "Mister", avec qui il entretient visiblement une excellente relation.