publié le 27/09/2017 à 16:05

Envoyer un premier message fort au reste de l'Europe, constater la marge de progression à parcourir pour se hisser sur son toit, ou rester, pour quelques semaines encore au moins, un club ambitieux mais petit au regard des géants aux multiples victoires dans l'épreuve reine. Au sortir d'une séquence "penaltygate"-match nul sans but à Montpellier, le PSG version Neymar-Kyllian Mbappé se frotte au Bayern Munich pour le premier grand choc de sa saison en Ligue des champions, mercredi 27 septembre (20h45) au Parc des Princes.



Neymar remis d'une légère blessure au gros orteil droit, Dani Alves et Layvin Kurzawa ménagés en Ligue 1 ce week-end, il y a de grandes chances, côté parisien, de revoir l'équipe qui s'est largement imposée à Glasgow (0-5) pour son entrée dans la composition. À savoir le trio Marco Verratti-Thiago Motta-Adrien Rabiot au milieu et Cavani en pointe entouré des deux joueurs les plus chers de l'histoire. Le seul doute concerne la défense centrale : Presnel Kimpembe pourrait être associé à Marquinhos ou Thiago Silva.

James et Coman plutôt que Robben et Ribéry ?

Quel visage présentera en face le Bayern de Carlo Ancelotti ? Beaucoup plus compliqué à savoir. Seules certitudes, la présence dans les buts de Sven Ulreich à la place d'un Manuel Neuer (fracture du pied gauche), de Robert Lewandowski au poste d'avant-centre, de Joshua Kimmich et Mats Hummels en défense, de Thiago Alcantara et Arturo Vidal au milieu. Soit la moitié de l'équipe.

Sur les côtés de l'attaque, Franck Ribéry à gauche et Arjen Robben à droite sont en balance avec Kingsley Coman (formé à Paris) et James Rodriguez. Recrue la plus chère de l'histoire du club bavarois, l'ancien Lyonnais Corentin Tolisso tient la corde pour débuter dans l'entre-jeu. Derrière, Ancelotti devra trancher entre Javi Martinez et Jerome Boateng dans l'axe, David Alaba et Rafinha à gauche. Réponse environ une heure avant le coup d'envoi.

PSG-Bayern Munich : les équipes probables

PSG : Areola - Dani Alves, Silva (cap.), Marquinhos, Kurzawa - Verratti, Motta, Rabiot - Mbappé, Cavani, Neymar



Bayern Munich : Ulreich - Kimmich, J. Boateng (ou J. Martinez), Hummels, Alaba - Tolisso Alcantara, Vidal - J. Rodriguez (ou Robben), Lewandowski, Coman (ou Ribéry)