PSG-Bayern : "Neymar ne gagnera pas la Ligue des champions tout seul", dit Lizarazu

Premier grand test pour le nouveau Paris Saint-Germain, passé dans une autre dimension après un mercato estival spectaculaire. Le club de Neymar et Kylian Mbappé reçoit le Bayern Munich au Parc des Princes, mercredi 27 septembre (20h45) pour le compte de la deuxième journée du groupe B de la Ligue des champions, au lendemain de la déroute monégasque contre Porto.



Le rendez-vous est prestigieux et important, mais n'implique pas de victoire obligatoire. "Je considère que la Ligue des champions commence avec les matches à élimination directe. On est dans une phase de groupes, il y a toujours un peu de gestion", observe Bixente Lizarazu, consultant football de RTL.

Un succès est néanmoins fortement recommandé pour Paris, afin d'être dans les meilleures dispositions pour finir premier du groupe et espérer un tirage au sort favorable en huitièmes de finale.

Ils ont les joueurs, ensuite il faut en faire une équipe. Bixente Lizarazu





Sur le papier, le PSG est en mesure de récolter les trois points après ses huit victoires en neuf matches toutes compétitions confondues. En face, le Bayern Munich de Carlo Ancelotti, ex-coach parisien, affiche quelques petites difficultés dans son championnat, où il est seulement troisième après six journées à cause d'un nul et une défaite.



Le Paris Saint-Germain doit malgré tout encore trouver une vraie osmose sur le terrain. "Ils ont les joueurs, ensuite il faut en faire une équipe", alerte Bixente Lizarazu, reprenant en exemple l'altercation de vestiaire entre Neymar et Edinson Cavani. "Ce n'est pas grave si cela ne dure pas longtemps. Mais ça peut le devenir si cette tension persiste. Neymar, il faut faire attention. Il ne faut pas lui donner les clés du camion, lui dire que c'est le boss et qu'il fait tout".



Pour le champion du monde 1998, l'entraîneur Unai Emery doit veiller à faire "respecter tous les joueurs" de cette équipe : "Neymar ne gagnera pas la Ligue des champions tout seul, mais avec ses partenaires. [...] Cavani, c'est le buteur. Il faut respecter ce qu'il a fait la saison dernière. C'est exceptionnel. Il ne faut le mettre à l'écart. Les Brésiliens ? Il ne faut pas qu'ils prennent trop de place, non plus. C'est un juste équilibre à trouver".