Ligue des champions : le PSG toujours favori n°1 des Français mais avec une cote en forte baisse

La phase de poules de la Ligue des champions est de retour à partir de mardi 19 septembre est le PSG est toujours le favori à la victoire finale le 1er juin prochain selon les Françaises et les Français : avec 23% de citations, le club de la capitale arrive devant le Real Madrid (21%), Manchester City (17%), tenant du titre, le FC Barcelone (9%) et le Bayern Munich (7%). Le pronostic de sacre à Wembley est en revanche en sérieuse chute sur deux ans : moins 16 points par rapport au début de la saison 2021-2022. Chez les amateurs de foot, il est même de 25 points ; ces derniers placent Manchester City en tête des favoris (25%), devant le Real et Paris (23%).

Concernant les premières rencontres des clubs français en lice cette saison, les amateurs pronostiquent à 52% une victoire du PSG à domicile contre le Borussia Dortmund (28% un match nul, 18% une défaite) et à 21% un succès de Lens sur la pelouse du FC Séville (34% un nul, 44% un revers). 61% pensent en revanche que les Sang et Or peuvent parvenir à se qualifier pour les 8es de finale, dans une poule qui comprend aussi Arsenal et le PSV Eindhoven - Paris a hérité de l'AC Milan et de Newcastle en plus du Borussia.

Par ailleurs, pour 53% des Français et 72% des amateurs de foot, la Ligue 1 fait toujours partie des grands championnats européens, en dépit de sa rétrogradation à la 6e place du classement UEFA. Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour Winamax et RTL. L'enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur internet les mercredi 13 et jeudi 14 septembre 2023 auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 452 amateurs de football.