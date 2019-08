et AFP

publié le 30/08/2019 à 14:50

Après une campagne européenne 2019 historique, le Stade Rennais arrivera-t-il à dépasser les quarts de finale de la Ligue Europa en 2020 ? Rien n'est moins sûr pour les Bretons, qui ont hérité d'un groupe relevé. Les hommes de Julien Stéphan devront se défaire de la Lazio, du Celtic Glasgow et des Roumains de Cluj, pour espérer rejoindre la phase à élimination directe.

Pour Saint-Étienne, le parcours s'annonce moins compliqué. Hormis les Allemands de Wolfsburg, les Verts ont bénéficié d'un tirage favorable. Ils affronteront tour à tour le club belge de La Gantoise et les Ukrainiens de l'Olexandriya.

Très peu de grandes affiches pour ces phases de poules de la Ligue Europa. Hormis la double confrontation entre L'Eintracht Francfort, tombeur du RC Strasbourg en barrage et demi-finaliste de la précédente édition, et Arsenal, finaliste l'an passé, l'ensemble des matchs s'annonce plutôt équilibré.

Les 12 groupes de la Ligue Europa :

Groupe A : FC Séville (ESP), Apoël Nicosie (CHY), Qarabag (AZE), Dudelange (LUX).



Groupe B : Dynamo Kiev (UKR), Copenhague (DEN), Malmö (SWE), FC Lugano (SUI).



Groupe C : FC Bâle (SUI), Krasnodar (RUS), Getafe (ESP), Trabzonspor (TUR).



Groupe D : Sporting Portugal (POR), PSV Eindhoven (NED), Rosenborg (NOR), LASK (AUT).



Groupe E : Lazio Rome (ITA), Celtic Glasgow (SCO), Rennes (FRA), Cluj (ROU).



Groupe F : Arsenal (ENG), Francfort (GER), Standard Liège (BEL), Vitoria Guimaraes (POR).



Groupe G : Porto (POR), Young Boys Berne (SUI), Feyenoord Rotterdam (NED), Glasgow Rangers (SCO).



Groupe H : CSKA Moscou (RUS), Ludogorets (BUL), Espanyol Barcelone (ESP), Ferencvaros (HUN).



Groupe I : Wolfsburg (GER), La Gantoise (BEL), Saint-Etienne (FRA), Olexandriya (UKR).



Groupe J : AS Roma (ITA), Borussia Moenchengladbach (GER), Istanbul Basaksehir (TUR), Wolfsberg (AUT).



Groupe K : Besiktas Istanbul(TUR), Braga (POR), Wolverhampton (ENG), Sloven Bratislava (SVK).



Groupe L : Manchester United (ENG), Astana (KAZ), Partizan Belgrade (SRB), AZ Alkmaar