publié le 12/08/2020 à 14:55

La compétition 2020 n'est même pas finie que l'on connaît d'ores et déjà les clubs français qualifiés pour la Ligue des Champions 2020/2021. Ils sont trois, mais un quatrième peut hypothétiquement se joindre à eux.

Le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille sont les premiers à s'être assurés une place dans la plus grande compétition européenne. Les deux sont assez habitués à la C1. Ils se sont qualifiés grâce à leur classement en Ligue 1, le PSG a fini premier et l'OM deuxième.

De son côté le Stade Rennais s'en sort particulièrement bien, à croire que les planètes se sont alignées pour le club breton. Il est qualifié d'office pour la phase de poule de Ligue des Champions même s'il n'a fini qu'en troisième position en Ligue 1.

Rennes touche le gros lot

En théorie, le club de Rennes aurait dû passer deux tours préliminaires avant la phase de poules. Mais le règlement de l'UEFA stipule que le Stade Rennais va éviter ces deux matchs car il récupère le ticket du gagnant de l'Europa League. En effet, les derniers prétendants à la C3 sont tous déjà qualifiés pour la C1 via leur championnat national. Dans ce cas, c'est la France, 5e au classement Uefa, qui en profite.

Enfin, il reste le cas de Lyon. Pour l'OL, tout espoir n'est pas perdu mais ses chances restent faibles. S'il souhaite participer à la Ligue des Champions la saison prochaine, il n'a qu'une option : remporter celle qui a lieu actuellement.

Les Lyonnais ont déjà créé la surprise en éliminant la Juventus Turin en huitièmes de finale. Leur parcours reste tout de même ardu, ils devront affronter Manchester City le samedi 15 août. Après quoi, en cas de victoire, ils affronteront le Bayern Munich ou le FC Barcelone.